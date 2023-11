¿Debate o combate?

¿Qué se juega en los debates presidenciales? ¿La representatividad o la performance? En todo caso, el país espera que de los dos candidatos, alguno gane, y el otro caiga. Como si fuera un partido de voz; o espadachines del fraseo. Una suerte de combate que va más allá de lo verbal, así como ciertas peleas físicas van más allá de los cuerpos. Recuerdo el libro de Norman Mailer, Combate, una de las mejores crónicas periodístico-literarias que narra el encuentro mítico de Mohamed Alí y George Foreman, en Kinshasa, hace 49 años. Aquellos últimos veinte segundos del KO inolvidable. El cambio de ganador a último momento. “Un tremendo proyectil exactamente del tamaño de un puño dentro de un guante penetró hasta el centro mismo de la mente de Foreman”. Es genial cómo Mailer describe las miradas, la valentía del vencido, la paz del ganador. Honorabilidad. Altura. “Durante todo ese tiempo Foreman lo miraba desde abajo, sin ira, como si Alí fuera en realidad el mejor hombre que conocía en el mundo y lo estuviera mirando el día de su muerte (…) Cayó como mayordomo de sesenta años y un metro ochenta de estatura que acaba de recibir trágicas noticias”.

Se trataba de dos boxeadores, de los más grandes de la historia. Hasta el final, Mailer conmueve: “Alí daba vueltas alrededor de él, formando un círculo estrecho y con la mano preparada para otro golpe, pero no hubo necesidad, fue una escolta completamente íntima hasta el suelo”.

Un debate no implica golpes, no es una pelea. Por eso es absurdo y antidemocrático levantar una motosierra, manifestación fálica y prepotente que no está a la altura del diálogo que merecemos para elegir. No deja de ser extraño que el debate implique el rating de una elección. Que la audiencia sea al mismo tiempo el pueblo. El mismo que está padeciendo desde hace años, y que sin embargo configura una identidad diversa que se desempeña en muchísimos ámbitos con la ilusión de una gobernabilidad que parece indiferente a los atributos y necesidades de quienes representan. Una última recomendación, al respecto, el pequeño libro ¿Qué es un pueblo?, seis ensayos de varios autores que intentan responder a la pregunta o dar cuenta de las dificultades de responderla (Badiou, Bourdieu, Butler, Didi-Huberman, Khiari y Rancière).