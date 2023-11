Divinos ladridos

Cada mañana o cada madrugada, al despertar, recorro en irregular orden todos los medios gráficos que aún publican parte de su información sin cobrarla. Después de una hora promedio de leer, subir, bajar, espiar, etcétera, salgo con un matete que me lleva a preguntarme por qué creo necesario ese ritual que agota, pero que me deja con síndrome de abstinencia si alguna vez me sustraigo. De todos modos, el otro día, en alguno de esos medios, encontré una frase que justificó tantos afanes. No sé ni donde la leí ni quién la dijo, y tampoco podría citarla con justeza. Decía que una falsedad compartida durante un corto tiempo por algunos miles de personas se llama fake new o noticia falsa. En cambio una noticia falsa compartida por millones durante muchos años se llama religión.

La frase me pareció oportuna y citable para estos días. En la fiesta interminable de variedades y desdichas que es la Argentina, uno de los candidatos, superministro desde hace un año, pretende que pasará a gobernar de aquí a unos meses y hará cosas distintas, y trama explicaciones y propuestas que apuestan a brindar imágenes de solvencia y coherencia, si es que uno no las raspa con la uña. El otro –un león que está siendo devorado por los tiburones del gato enardecido– sólo pudo prosperar amparado por la existencia de un gobierno horrible y con mala suerte, éste que se extingue, y que fue precedido por otro más espantoso aún. Lo curioso es que el candidato “nuevo” funda su campaña apoyándose intelectualmente en una corte de utopistas de extrema derecha, terraplanistas, negacionistas de toda laya, los que, en combinación con su propia salsa, la del líder emergido, dan por resultado la promesa de lo peor. Y lo peor es que podría ganar las elecciones. Y ahí va el punto de la cita.

Milei construye su misión salvífica montado en las alas del sueño de un capitalismo salvaje que aniquila el Estado en nombre del egoísmo como mística redentora, y esa misión se funda sobre dos elementos incomprobables: su elección por Dios para su cumplimiento y en los mensajes “estratégicos” que desde el más allá le envía un perro muerto y clonado. El hecho de que mucha gente esté dispuesta a votar esas fantasmagorías indica que podríamos estar asistiendo al surgimiento de una nueva religión.