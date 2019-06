Periodistas, vergüenza, acoso e identidad de género

por Diana Maffia

En el reportaje del domingo, Jorge Fontevecchia entrevistó a tres destacados periodistas para discutir el abusivo concepto de “Conadep del periodismo”. En su momento, la verdadera Conadep incluyó mujeres entre sus integrantes, una de ellas periodista. Su propio invitado, Martín Becerra, le hace notar esta ausencia y le aporta nombres relevantes.

Y ante la habitual pregunta amable de Fontevecchia al final de los reportajes, sobre si hay algo que no haya preguntado y deseen agregar, Becerra responde: “Lo único que quisiera, pensando de manera positiva hacia el futuro, es comprometerte, Jorge, para que hagas esta misma experiencia con colegas mujeres, que van a tener una mirada seguramente complementaria, seguramente mucho más documentada en el día a día de otras partes de la escena periodística y política, que probablemente nosotros no tengamos elaborada porque a la hora de revisar procedimientos estamos en 2019 y me parece que es difícil a esta altura seguir conversando en la salita de varones”.

Vergüenza. En Sociedad del domingo se informa sobre la decisión judicial en torno a los abusos contra chicos sordos en el instituto Provolo, presentado como “el mayor caso de presunto abuso sexual de menores de la Iglesia Católica argentina”.

El juez Eduardo Silva Pelossi determinó que los delitos cometidos durante las décadas del 80 y el 90 no están prescriptos. Los hechos denunciados son violación de menores, abuso sexual agravado, corrupción de menores, tormentos y reducción a servidumbre. Aparentemente, esto ocurrió durante décadas, ante la inacción de la Iglesia, el Vaticano y el Estado argentino. En el Provolo, a los niños no se les enseñaba lenguaje de señas, lo que reducía todavía más la capacidad de denunciar los abusos.

El abogado de uno de los acusados en prisión preventiva, por la gravedad de los delitos supuestos, apeló a los derechos humanos para que la prescripción beneficiara a su defendido.

Acoso. Un hecho de gran trascendencia en el mundo del trabajo es tema de la sección Economía del domingo: la OIT adoptó un convenio global con perspectiva de género contra la violencia y el acoso, por lo que estos hechos constituirán una violación a los derechos humanos y un riesgo para la igualdad de oportunidades. “El convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”, dice el documento, y abarca tanto los espacios públicos y privados del lugar de trabajo como los viajes y actividades sociales, el trayecto y las comunicaciones vinculadas al trabajo.

Fue aprobada por 439 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones. Una de esas abstenciones fue la de Daniel Funes de Rioja, empresario argentino, abogado de la UIA.

Identidad de género. En la sección Ciencia del domingo se entrevista al doctor Di Maggio, especialista en cirugías estéticas faciales vinculadas a la expresión de género. La Ley de Identidad de Género asegura a las personas el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin patologización, de modo gratuito y con obligación para los prestadores públicos y privados.

Di Maggio dice: “Desde los cuatro o cinco años comienzan a sentir que están en el cuerpo incorrecto”. Su experiencia quirúrgica es muy valiosa, pero invito a pensar que nadie vive en un cuerpo equivocado en relación con su género, lo incorrecto es asociar de modo imperativo una corporalidad con un género determinado por ella. Ese imperativo, y no el cuerpo, es lo que corrige la Ley de Identidad.