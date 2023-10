Pobreza e indigencia: urgente atención

Nuevamente tenemos que hablar de la pobreza y la indigencia. Esta semana se conocieron los datos del Indec, algo que se esperaba ya que todas las consultoras y organizaciones que estudian el tema habían informado la evolución, pero se esperaban los datos oficiales para validarlos. Todo indicaba que sería más alta que en períodos anteriores, pero los números de los que se hablaba no estaban ratificados por los valores oficiales. Si bien los datos de la inflación siguieron creciendo, necesitábamos saber su impacto en la tasa de pobreza e indigencia. Según el Indec el 29,6% de los hogares urbanos encuestados están bajo la línea de pobreza, esto corresponde al 40,1% de la población. En números absolutos, son 11.769.747 personas que viven bajo la línea de pobreza y el 6,8% de los hogares bajo la línea de indigencia, correspondiente a 2.724.942 personas. Esto implica un crecimiento de las personas del 0,9% de la pobreza y el 1,2% de la indigencia en relación con 2022. Esto incidió directamente en la capacidad de acceder a la canasta básica de alimentos, que obviamente se vio muy afectada en los hogares bajo la línea de pobreza y más aún en los que están bajo la línea de indigencia, en los hogares con niños y a cargo de mujeres o monomarentales. A su vez, la niñez es la más afectada, en ella el índice de pobreza asciende al 60%. O sea, cuatro de cada diez argentinos son pobres. Y seis de cada diez niños argentinos son pobres. Estos valores son los más altos registrados desde 2013 e indican un máximo nivel de deterioro. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señala que este porcentaje en la niñez indica una persistencia de la pobreza futura. Sabemos que esto implica un deterioro que no se superará fácilmente, requiere políticas públicas muy importantes sostenidas en el tiempo, independientemente de quién gobierne, tanto a nivel nacional como provincial. La UCA señala que la pobreza creció a la par del gasto social del Gobierno y compara la situación: en 2013 el 25,3% de la población era pobre y el gasto social era del 12,5% del PBI. En 2023 la pobreza es del 40% y el gasto social es del 17% del PBI. Esto indica como quedaron atrás los aportes de la Asignación Universal por Hijo y otros como el Plan Alimentar, algo que coincide con lo registrado por el estudio de ACIJ sobre las disminuciones en la asignación de estos planes. La nota en PERFIL del domingo pasado “Los niños, últimos” y en una columna de esta defensora reciente lo señalamos: necesitamos que los gobiernos asuman compromisos y políticas concretas y claras, no meras palabras. Los distintos estudios coinciden: el Conurbano Bonaerense es el más afectado, y regiones como el NEA y el NOA.

El reciente hecho de las vacaciones del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas de Zamora en goce de licencia en ese fastuoso yate en Marbella despilfarrando millones de euros cuyo origen se desconoce, mientras ese municipio es uno de los que registran mayores índices de pobreza, y en especial infantil, es obsceno, como lo calificó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, e indica una afrenta a la población de ese municipio, de la Provincia y del país. Pero también es inadmisible que otros políticos crean que con una renuncia se arregla. Lamentablemente, si no superamos la impunidad independientemente de a qué partido o capilla pertenece el imputado esto no acaba y seguiremos con un pueblo y sus hijos pobres mientras un pequeño sector se enriquece y ostenta ese enriquecimiento siendo responsable de las políticas públicas. Independientemente de las banderías políticas, toda la sociedad es responsable, si bien quienes ejercen responsabilidades políticas lo son más. Por nuestro futuro tomemos conciencia y exijamos políticas públicas que protejan a nuestra niñez.