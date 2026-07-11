Reservas, ¿qué reservas?

El lunes de esta semana pasada en el 5to piso del Ministerio de Economía se hizo el anuncio de la hoja de ruta del gobierno nacional para cubrir las necesidades de pagos de deuda desde el jueves 9 de julio 2026 hasta el fin de diciembre 2027, en la cual según palabras del Luis Andrés Caputo y su viceministro el chileno José Luis Daza –de quien nunca aclararon como fue designado sin tener ciudadanía argentina (requisito indispensable para todo trabajador/funcionario del estado nacional–. Para lo cual terminaron dando explicaciones técnicas pero que el normal de la población no entiende el tema, empezaron mintiendo catastróficamente con “… cuando llegué me encontré muchísima deuda del gobierno anterior…” a lo cual cabe decirle que la deuda encontrada es menor a la que dejó cuando se retiró en 2018 en dólares estadounidenses que eran US$ 285 MM (con 45 MM del FMI incluidos) y cerca de $100 MM equivalentes en moneda local que fueron defaulteados/reperfilados el 15 de agosto 2019 por Hernán Lacunza y que avisó que solo iban a pagar el 50% entre febrero/marzo 2020 cuando tenían vencimientos antes del 30 de noviembre 2019. Ese mismo gobierno fue al FMI en mayo y agosto 2018 porque habían sobreendeudado al país entre 2016 y 2017 con la consecuencia que se cerraron los mercados de créditos internacionales voluntarios/bonos. El 8 de julio de 2020 Martín Guzmán reestructuró ese monto de US$ 280 MM que encontró y se transformaron en un total de 235 MM.

Luego prosiguió que iba a cerrar el círculo con más colocaciones de letras y bonos atados al dólar/dólar linked, los mismos que desde hace cerca de 1 mes está usando para manipular la cotización del dólar mayorista, y bonos AO29 –la misma especia que Lacunza defaulteó en 2019.

Como resultado de ello podemos observar el miércoles que no solo dejó de bajar el riesgo país sino que comenzó a subir nuevamente junto con las cotizaciones de todos los dólares. Concomitantemente con ello el mismo Luis Caputo comunicó que nuestro país llegó nuevamente a un acuerdo por 2 créditos REPO por US$ 3.2 MM ascendiendo el importe a deber por este tipo de recursos a los 9.2 MM, pero la pregunta es ¿para qué sacar otro REPO para el pago de la 2º cuota de bonistas de 2026 si poseemos “supuestamente” US$ 10 MM de reservas netas en el BCRA? Las respuestas son dos:

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* La inexistencia de esas reservas netas en el BCRA que vienen comprando desde el 2 de enero pasado o se la rifaron toda mandándolas al exterior en un típico caso de fuga de capitales?

* Hay que retirar de esos 10 MM los 5 MM de los lingotes de oro que todos vimos como viajaban a Ezeiza en camiones blindados pero no existen registros de contratos de su destino.

Por ende, esos 10 MM serían inexistentes y el mismo mercado tampoco les creyó lo que dijeron el lunes pasado. Lo único seguro basándonos en el historial de Luis Caputo es que va a seguir endeudando al país a partir del 13 de julio en y hasta que se vayan van a seguir empapelando el mundo con bonos argentinos sometiendo a todo el pueblo a un compromiso de endeudamiento tan grande que no les importa porque en el presupuesto 2026 está contemplado una reestructuración total de deuda externa socavando todavía más la credibilidad del gobierno y la Nación.

*Analista económico y tributarista.