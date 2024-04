Te leo al revés

Resulta sabio

El nuevo lenguaje que aprendí

Parece fácil, ejercitable

Con solo escuchar lo que decís

Ya sé interpretarte ahora

Ya sé que pensás ahora

Ya sé interpretarte ahora

Con una sutil maniobra

Walas

Quienes en estos días analizan la política argentina dudan qué observar, en qué detenerse, cómo definir lo relevante cuando todo sucede al mismo tiempo.

1. Por momentos parece que la tarea principal es seguir intentando explicar los motivos por el cual el país se ha vuelto en un laboratorio local del fenómeno global de los movimientos de la derecha extrema. El ascenso al poder de Javier Milei sigue siendo un enigma. La descomposición y fragmentación social, el hartazgo, la decepción sobre el sistema político en general y con el peronismo en particular, la alta inflación y hasta la suerte pueden ser explicaciones posibles, quizás todas juntas lo sean. Una tarea es jerarquizarlas y ponderarlas, no todos los explanans parecen tener el mismo peso. Entender a la nueva base social que apoya a Milei es un desafío que debe dejar de lado los prejuicios.

2. Uno de los temas que se viene discutiendo intensamente es la relación de Javier Milei con los periodistas. El enfrentamiento del Presidente con estos actores es sistemático, que según Milei buscan debilitar a su gobierno. Esta situación no es novedosa, pero genera discusiones sobre la asimetría de los ataques a personas que, por más poderosas que puede ser o parecer por su espacio en los medios, no tienen ni por asomo el poder de un jefe de Estado. Incluso algunos comentarios que hace el Presidente abarcan las formas ad hominem. En este punto se plantean dos hipótesis: la primera minimiza el tema y sostiene que Milei responde en forma espontánea a las críticas que considera injustas, injustificadas o que lo subestiman. En cambio la segunda que observa que los cuestionamientos presidenciales persiguen el objetivo de subordinar a los medios de comunicación. Sin embargo, el Presidente hace unos días escribió en un largo tuit en el que decía entre otras cosas que: “el periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la única verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones” …“El periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres oficiales”… “Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que se creen que viven. Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos”. Como se observa las críticas al periodismo acompañarán a todo el mandato presidencial.

3. Un tema relevante es la nueva política internacional, factor que históricamente fue desatendido por la sociedad argentina. Milei plantea un alineamiento total con Estados Unidos rompiendo con (cierta) tradición de neutralidad. Menem fracturó este principio enviando en 1990 tropas a la Operación Escudo del Desierto en Irak, pero amparado en resoluciones de la ONU. La voluntad de convertir a Argentina en una aliada incondicional de Estados Unidos no es simplemente declarativa, incluye la creación de una Base Naval conjunta en Ushuaia presentada como parte de la defensa de un Occidente abandonado a las garras del socialismo. Sobre el acto de Tierra del Fuego, el Presidente comentó en el programa de Fantino que “lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque, al hacer una Base Militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas”.

4. Contrariamente a los que piensan o desean algunos observadores, La Libertad Avanza no parece ser ave de paso en la política argentina. Eso pareció confirmarse en el acto protagonizado por Karina Milei el domingo 31 de marzo en Palermo, donde realizó una campaña de afiliación, escena poco habitual en la era de la desafección política. La base libertaria no vive solo en el mundo virtual. Eso lo atestigua la cola de jóvenes esperando para completar su ficha de afiliación. Una cuestión no menor es que la formación de LLA como partido a nivel nacional arranca en la Ciudad de Buenos Aires, territorio que durante más de dos décadas tuvo clavada la bandera amarilla del PRO, ahora en disputa, y donde Jorge Macri no logra afirmar su conexión con los vecinos de la Ciudad.

Con los accidentados acontecimientos entre los diputados oficialistas para definir la presidencia de la Comisión de Juicio Político se acelerará la formación del partido LLA a nivel nacional. De hecho Óscar Zago, el desplazado presidente del bloque representaba al MID. Es cierto que hasta ahora, nunca fue de interés conocer al presidente de la Comisión de Juicio Político, pero en estos tiempos políticos cobra total relevancia. Por ahora el elegido para presidir la Comisión sería Bertie Benegas Lynch, considerado propio sin dubitaciones.

5. El tema económico es el más relevante para el grueso de la población. Las cifras de caída en los consumos son elocuentes del cuadro actual Aquí empieza a aparecer un consenso entre los economistas que la inflación irá a la baja en los próximos meses (aunque el 11% de marzo ya es de cosecha propia del Gobierno). Sin duda será un incentivo importante para los defensores del modelo, heterogéneo espacio que une a los centennials –que hicieron la cola de afiliación y que lo harán en todo el país– y los más encumbrados empresarios argentinos. Que el valor del dólar se haya detenido y aun bajando no deja de ser una sorpresa después del alocado 2023, por más que tenga componentes artificiales. La pregunta es ahora la contraria, si no ha quedado muy barato, y si en ese marco se podría abrir el cepo cambiario. El dólar barato ha sido un ancla antiinflacionario en el pasado, pero las comparaciones que abundan en las redes que comparan precios de productos en supermercados locales contra otros en ciudades de todo el mundo, indican que el país ha perdido rápidamente su competitividad. Sin embargo, el Gobierno logró arribar con aire a una meta prevista desde que asumió: la liquidación de la cosecha gruesa. Queda por ver si con un mejor cuadro fiscal es posible un cierto aflojamiento del cepo del ajuste, uno los más importantes de la historia argentina o va a primar el ultradogmatismo en medio de una altísima conflictividad.

*Sociólogo.