8 de cada 10 argentinos festejarán el Día del Amigo en casa: la pizza supera al asado entre las comidas preferidas

En el Día del Amigo, una encuesta realizada por Dia Argentina mostró que el 80% de quienes celebrarán la fecha optará por reunirse en una casa, mientras que apenas un 16% elegirá salir a un bar o restaurante. El relevamiento refleja además que el ahorro sigue siendo uno de los principales factores al momento de organizar los encuentros.

A la hora de definir el menú, la pizza se posiciona como la opción favorita para las juntadas del Día del Amigo, con el 40% de las preferencias. El clásico asado quedó en segundo plano, elegido por el 19% de los encuestados, por debajo también de la picada, que reunió el 22% de los votos.

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El estudio también indagó sobre la forma en que los grupos de amigos organizan las compras y reparten los gastos. Más de la mitad de los encuestados aseguró que prefiere la modalidad en la que cada integrante lleva algo para compartir. En tanto, el 34% indicó que una sola persona realiza la compra y luego divide los gastos entre todos, mientras que el 13% restante opta por hacer las compras en conjunto. Respecto de las bebidas, las gaseosas lideran las preferencias con más del 45% de las respuestas, seguidas por la cerveza, el fernet y el vino.

El ahorro marca la elección

La encuesta también muestra que el contexto económico influye directamente en los hábitos de consumo. El 71% de los participantes afirmó que las ofertas y promociones son el principal motivo para elegir dónde comprar los productos para la celebración. En segundo lugar aparece la cercanía, ya que el 23% prioriza realizar las compras en un comercio próximo a su domicilio.

En ese contexto, Dia destacó que para esta fecha ofrece promociones en categorías de alta demanda como pizzas congeladas, snacks, fiambres, hamburguesas, gaseosas, cervezas y aperitivos, además de productos de marca propia. El relevamiento fue realizado durante julio de 2026 a través del canal de WhatsApp de Dia Argentina y contó con la participación de más de 2.700 personas.