Abogada bonaerense está acusada de intentar sobornar a un penitenciario para entrar a la cárcel de Bouwer

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino requirió la elevación a juicio de la abogada bonaerense Teresa Silvana Corbalán, acusada del delito de cohecho activo, una figura prevista en los artículos 258 y 256 del Código Penal que contempla penas de hasta seis años de prisión.

Según el requerimiento de citación a juicio, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el Servicio Penitenciario de Córdoba el 16 de febrero del año pasado.

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La acusación

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho sucedió en el Complejo Carcelario Nº 1 de Bouwer.

Corbalán se presentó en el ingreso del establecimiento con el objetivo de entrevistarse con un cliente que se encontraba detenido a disposición del Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Siempre según la acusación, el subadjutor técnico superior Luciano Nicolás Silva, quien se desempeñaba en el sector del portón de acceso, le informó que no podía ingresar porque era sábado. Le dijo que las entrevistas entre abogados y personas privadas de la libertad solo estaban habilitadas durante los días hábiles.

Tras la negativa, la abogada se enojó y le le dijo al agente: "¿Quién sos vos para no dejarme entrar? Déjame entrar, te lo puedo compensar de manera monetaria... Así no renegamos ninguno de los dos".

Para el Ministerio Público, esa expresión constituyó un ofrecimiento de dinero destinado a torcer la voluntad del funcionario para que incumpliera sus obligaciones y permitiera un ingreso no autorizado al establecimiento penitenciario.

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Pedido de juicio

Como parte de la investigación, el expediente incorporó la constancia del legajo profesional de Corbalán emitida por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

En el requerimiento , el fiscal Mondino solicitó que la causa sea elevada a juicio al considerar reunidos los elementos suficientes para atribuirle a la letrada la autoría del delito de cohecho activo.

La imputada es asistida en este proceso por el defensor oficial del 7º Turno, Juan Carlos Rodríguez.