Adiós a los ruidos molestos: General Cabrera destruyó caños de escape de motos

Las autoridades municipales de General Cabrera destruyeron unos 40 caños de escape adulterados de motocicletas que no cumplían con la legislación vigente para circular.

Acto

El acto de destrucción se realizó el pasado 28 de diciembre a la mañana frente al centro cívico Arturo Humberto Illia, donde un tractor del municipio pasó por encima en dos oportunidades a los escapes colocados en el asfalto.

La jueza de Faltas Nancy Ulagnero explicó en esa oportunidad que los caños de escape fueron secuestrados durante el año y “no están homologados ni habilitados para circular”.

“Son escapes que tienen algunas modificaciones, algunos tienen tarritos de insecticida aplicados, que es por donde salen los ruidos molestos”, agregó la funcionaria.

Además aseguró que los escapes “ocasionan un daño muy perjudicial a la población, específicamente en la madrugada,” y “aparte son perjudiciales para la salud y el medio ambiente”.

“Estamos todos expuestos a una contaminación muy importante. No podemos tenerlos guardados en el galpón donde están las motos. Nos ocupa mucho lugar y en este momento la única alternativa que queda es compactarlos. Tenemos una ordenanza que nos habilita a realizarlo”, expresó en declaraciones publicadas por el sitio de Puntal de Río Cuarto.

Multas

Ulagnero señaló que los infractores pagaron la multa y debieron instalar un escape original. “Estas personas han pagado las multas. El juzgado les ha impuesto el pago de la multa porque se ha realizado la retención del motovehículo”, añadió.

“Hay que ver si fue retenido, única y exclusivamente por el caño de escape, por no estar homologado, o bien, porque le faltaba la documentación. Pero de todas maneras yo no doy ninguna moto si no le ponen el escape original”, concluyó Ulagnero.

General Cabrera es un municipio cordobés ubicados a unos 215 kilómetros de la ciudad de Córdoba y su intendente es Guillermo Cavigliasso (Juntos por el Cambio).