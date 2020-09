Adónde podrían viajar los cordobeses en postpandemia

JUAN ERRAMOUSPE

La situación planteada por la pandemia de Covid-19 lejos de alentar expectativas de reactivación del turismo en un mediano plazo, presenta un horizonte impredecible. De cualquier manera, en algún momento –o vacunas mediante– ello ocurrirá y la proximidad de la temporada de vacaciones alimenta los deseos y aspiraciones de quienes, en mayor o menor medida, quieren viajar.

Con estos presupuestos, elaboramos una posible ‘hoja de rutas’, potenciales destinos a los que los cordobeses podrían volar en modo turista, con la premisa de que en principio, esos destinos serían regionales, dentro de Latinoamérica y el Caribe (en base a un relevamiento de Ladevi).

Antes de avanzar con el detalle, vale recordar que hay países que ponen algunas condiciones de ingreso a los potenciales viajeros. Una de ellas es la presentación de certificados de Covid negativos (usualmente se refiere a test PCR), realizados dentro de las 72/96 horas previas a su arribo.

Entre otros, los países que demandan estas pruebas de resultado negativo son República Dominicana, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia. Cabe mencionar que, en el caso de Argentina, todavía no se sabe si a los viajeros que lleguen se les exigirá que cumplan con un aislamiento de 14 días.

La rehabilitación de las rutas aéreas en los países de la región no ha sido regular ni homogénea. Hay casos que no las suspendieron nunca y otros, como Paraguay y Argentina (decisión postergada nuevamente, ahora hasta el 12 de octubre), en los que todavía no se han reanudado.

Entre los que no suspendieron los vuelos, están Brasil, Chile y México. Este último no presentó ningún tipo de restricciones –pese a lo cual el tráfico internacional cayó un 80%– mientras que los otros dos sí impusieron limitaciones a los vuelos del exterior.

En Brasil, GOL, Azul y LATAM van ampliando paulatinamente sus redes de rutas, tanto en cabotaje como internacionales, supeditadas en este caso a las aperturas de los países de destino.

Por ejemplo, LATAM anunció vuelos a Nueva York y a Montevideo. Brasil ya tiene sus fronteras abiertas, pero exige a los visitantes extranjeros que cuenten con un seguro de asistencia médica con validez para el lapso que permanezcan en su territorio.

Chile habilitó sus rutas internacionales en agosto pasado y sumó vuelos desde Santiago a Nueva York, Los Ángeles y Montevideo.

Centroamérica y Caribe

En el concierto de destinos centroamericanos y caribeños, uno de los primeros en reabrir sus fronteras, en julio pasado, fue la República Dominicana. En un principio, las limitaciones se referieron a sus capacidad hotelera, habilitada en un 30% de su aforo, que luego fue ampliada al 50%.

En tierra dominicana, lo normal es la permanencia de los turistas en los hoteles con régimen ‘todo incluido’ y las excursiones, generalmente con navegación. Este país exige PCR negativo, pero además es una buena medida (como en todo viaje), contar con un seguro de asistencia médica.

En Cuba, donde se tenía prevista la reapertura en agosto, fue postergada hasta el 1 de octubre según una comunicación oficial de la Empresa Cubana de Navegación Aérea, organismo similar a la Anac argentina.

Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala son otros países centroamericanos que abrieron sus fronteras. De esa zona, un caso llamativo es el de Nicaragua donde, si bien dispuso la apertura de sus cielos, exige dificultosos requisitos sanitarios para viajeros y tripulantes de los aviones que están demorando la llegada de las aerolíneas extranjeras.

Conexiones en Panamá

Por su parte, Panamá prorrogó el cierre de sus fronteras para los viajeros extranjeros hasta el 12 de octubre. Sin embargo, el aeropuerto de Tocumen, que es el hub de Copa Airlines, permite el arribo de vuelos internacionales para conexiones hacia otros destinos que cubre la aerolínea.

Al respecto, Copa informó que está volando hacia/desde los siguientes destinos, entre otros: Buenos Aires, Bogotá, Cancún, Ciudad de México, Lima, Montevideo, Santiago de Chile, San Pablo y los norteamericanos Nueva York, Los Ángeles, Orlando y Washington.

La aerolínea panameña aclara, en su información, que “la entrada a Panamá, Argentina, Chile y Uruguay está permitida únicamente para ciudadanos nacionales y residentes”.

En el resto de Sudamérica la situación es disímil. Colombia, Venezuela y Ecuador fueron abriendo progresivamente sus aeropuertos para vuelos domésticos e internacionales, con una limitación del 50% de sus capacidades.

En tanto, Bolivia reanudó sus vuelos internacionales el 1 de este mes; Perú lo hará el 1 de octubre, y Uruguay lo hizo en agosto pasado. Este país es el único latinoamericano que no tiene ningún tipo de veto por parte de la Unión Europea para realizar vuelos hacia el bloque. Finalmente, Paraguay, no tiene aun fecha fijada para la reanudación de vuelos.

Aerolíneas Argentinas. La línea de bandera anunció el pasado viernes, 65 vuelos internacionales y regionales para octubre: Madrid, dos vuelos por semana; Miami, cuatro semanales, y Nueva York, tres durante el mes. También mensuales, tres vuelos a Lima y dos a Asunción, y por semana, cuatro a San Pablo y dos a Santiago de Chile.

Requisitos sanitarios

Si bien no hay una normativa homogénea en todos los países de la región para la llegada de viajeros, las exigencias más usuales son: