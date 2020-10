Afirman que sin ATP la brecha entre costos e ingresos se hace insostenible

El ‘gap’ entre el volumen de costos que tienen hoy los establecimientos sanitarios privados y el nivel de ingresos es el principal dolor de cabeza para los gestores de esas empresas. Y el panorama solo puede empeorar si la asistencia al pago de salarios que llegó vía ATP no se renueva en 2021. Al respecto, las economistas María Laura Caullo y Azul Chincarini, del Ieral, desarrollaron un estudio para ponerle números a esa brecha. Allí informaron que el índice de ingresos, tras la no actualización de honorarios y nomencladores de Pami y Apross y el congelamiento de prepagas se ha estancado. “Presentando un escenario inicial donde no se considera la canasta Covid-19, la brecha entre la evolución de los costos y de los ingresos se redujo la mitad, quedando en un 22%, cuando en el primer trimestre de 2020 había sido del 40%. La evolución del IPC supera ambos indicadores. Sin embargo, el escenario que se acerca más a la realidad incluye el aumento de los precios de los insumos Covid-19, donde la brecha es del 34%”, señalan.

El informe detalla que el peor escenario es determinado por la conjunción de la suba de precios de los materiales e insumos por la canasta Covid-19 y la falta del beneficio del ATP. En este caso, la brecha se incrementa al 56% donde el índice de costos experimenta una variación del 10,8% con respecto al trimestre anterior explicado por un incremento del 37,4% de los materiales e insumos y una caída del 7,4% de las erogaciones laborales. “En lo que respecta a la segunda mitad del año, los convenios colectivos de trabajo acordaron en julio sumas no remunerativas para los trabajadores de la salud, mientras que aún no se han registrado actualizaciones de los honorarios. En este sentido, si las clínicas y sanatorios privados de Córdoba no son beneficiarias del ATP en el segundo semestre, con la información disponible se puede estimar un 24% de aumento de los costos laborales en lo que queda del año con respecto a los primeros seis meses del 2020. Sumado a esto, el tipo de cambio y la inflación dan pocas señales de retroceso, lo que advierte que el índice de costos continuará su curso ascendente frente a un nivel de íngresos estancado”.