Agost Carreño: “Los jubilados no pueden esperar hasta mayo”

El diputado Oscar Agost Carreño confirmó que el bloque de Hacemos Coalición Federal pidió una sesión para que la próxima semana se debata una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.



SESIÓN POR LOS JUBILADOS 🏛️👴🏼

La inflación y las crisis económicas han devaluado por completo la posibilidad de que los jubilados puedan vivir dignamente y cubrir sus necesidades básicas; es por eso que solicitamos una sesión especial para atender este problema que nos preocupa y… pic.twitter.com/wNeQJyk8bn — Oscar Agost Carreño (@oagost) March 5, 2024

“Celebramos lo del pacto. Vamos a ayudar para que la ley Ómnibus salga, vamos a seguir trabajando en ese camino, pero seguimos viendo que los jubilados no pueden esperar hasta mayo o no pueden esperar a que esa discusión se dé sin que se le resuelva que mínimamente no se le siga licuando todos los meses su salario”, sostuvo el legislador.

Además se mostró “muy preocupado” por lo que los pasivos nacionales “van a cobrar entre marzo y abril”.

Convocatoria

“La idea que tenemos es que bajen los distintos bloques, discutamos este tema y sobre todo que expongamos realmente que la situación de los jubilados no puede ser tapada por champagne Cristal, por los perros muertos, por las peleas con Lali Espósito, por el Cosquín Rock, sino que dejemos de generar conflicto todo el tiempo y discutamos todos juntos cómo resolverle la vida a los jubilados”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Agost Carreño consideró que el tratamiento es “urgente” porque “al mismo tiempo Pami dejó de brindarle los servicios que le venía brindando”. “Muchos tenían una prepaga y ahora necesitan que un familiar que también la está pasando mal los ayude a pagar”, añadió.

El diputado afirmó que están dispuestos a que “el Gobierno traiga otras alternativas en la medida que frene la licuación y que empecemos a actualizarle como corresponde a los jubilados mes a mes sus ingresos”.

Cuando se le consultó si podía haber un punto de acuerdo con el oficialismo, Agost Carreño respondió: “Yo creo que es difícil porque originalmente lo que nos pedían es que autorizáramos desde el Congreso a que por decreto cuando quisiera el Gobierno dé aumentos. Incluso nos decían por fuera del texto la norma que la idea era para achatar”.

“Acá lo que importa son los jubilados. Nosotros no hemos hablado con el kirchnerismo. No estamos de acuerdo con ellos. Si ellos bajan y se sientan a dar cuórum y a votar es una decisión de ellos. Nosotros sí estamos hablando con gente del radicalismo, del PRO, con la misma gente de la Libertad Avanza y esperemos que bajemos todos a discutir este tema”, concluyó.