Agravaron la acusación contra Diego Cardozo: qué declaró en la Justicia

“Encubrimiento agravado” es la nueva acusación contra el exministro de Salud, Diego Cardozo, y otros 10 exfuncionarios. Tras este agravamiento de los cargos, el fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por los asesinatos en serie en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, en la que la principal acusada por los crímenes es Brenda Agüero.

PERFIL CÓRDOBA tuvo acceso exclusivo a la declaración que Cardozo presentó por escrito a la Justicia el pasado 23 de agosto de 2022, días después de que trascendieran públicamente las muertes sospechosas de bebés en el Neonatal.

El exministro de Salud provincial afirmó en ese testimonio que se enteró de las muertes de los recién nacidos el día 7 de junio de 2022 y que ordenó inmediatamente una serie de medidas, entre las que se destaca formular la denuncia penal.

Aseguró que el 11 de agosto de 2022, cuando los casos por muertes sospechosas fueron expuestos por los medios de comunicación, advirtió que “no había sido cumplida por los niveles subalternos la directiva de denunciar penalmente los hechos y que era otra la denuncia que había motivado el allanamiento del hospital”.

La declaración

En su relato escrito en 13 carillas, el exministro de Salud provincial aseguró haber tomado conocimiento de las muertes “el día 7 de junio de 2022, en horas del mediodía aproximadamente, a través del secretario de salud, el Dr. Pablo Carvajal”. Y aclara que el funcionario se lo comunicó de “manera verbal, por primera vez” en la sala de reuniones menor de la oficina privada.

Ese día a la madrugada había fallecido un bebé por causas sospechosas y el día anterior, el 6 de junio de 2022, otro recién nacido había perdido la vida en circunstancias, hasta ese momento, poco claras.

Según la declaración que consta en el expediente de la causa, en esa reunión Carvajal le manifestó a Cardozo haber conocido sobre los casos referidos “en una reunión con las autoridades del Hospital Materno Neonatal, específicamente con su directora, la Dra. Liliana Elizabeth Asís y con el Subdirector Administrativo, el Dr. Alejandro Salama Escudero”.

“El Dr. Carvajal me comenta de manera genérica, superficial y sin dar precisiones, que las autoridades del hospital le refirieron que existieron, con anterioridad a estos cuatro casos, otros episodios dudosos respecto de la evolución de algunos recién nacidos que reportaron ‘inconsistencias’, como dije, sin dar precisiones de fechas ni de cantidades de casos, como tampoco dio detalles de datos de los niños, ni de las madres”, relató.

Medidas

El extitular de la cartera sanitaria indicó en su declaración que, tras tomar conocimiento de las muertes, ordenó una serie de medidas para que sean ejecutadas por las áreas correspondientes: apertura de sumario administrativo; intervención del hospital; identificación y separación de todos los agentes que intervinieron en la asistencia directa o indirecta de los casos; y el seguimiento de las autopsias solicitadas a los dos bebés fallecidos el 6 y 7 de junio.

Y, además, Cardozo ordenó “formular la denuncia penal en la Fiscalía de Turno con el objetivo de poner en conocimiento a la justicia de los hechos ocurridos en el Hospital Materno Neonatal que le habían sido relatados al Secretario de Salud”.

“Esta última directiva fue específicamente asignada al Secretario de Salud Pablo Carvajal, para que este junto con el Secretario de Coordinación Administrativa Alejandro Gauto -que es quien coordinaba y manejaba la Dirección General de Legales- materialicen la denuncia penal y pongan en marcha el proceso judicial correspondiente, puesto que así era el proceso establecido en otros casos anteriores para realizar presentaciones en la justicia penal”, escribió.

Muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba: el perfil criminológico confirma “serialidad”

En la declaración, Cardozo refiere a que realizó un viaje a Buenos Aires para la tramitación de la visa por una visita oficial que realizaría a Estados Unidos y que, el 10 de junio al regresar de CABA, Carvajal le manifestó que “se había dado inicio de las actuaciones sumariales, y por el otro se estaba preparando la denuncia penal con la documentación que se iba obteniendo del sumario instruido, para luego presentarla en la Fiscalía de Turno”.

En ese contacto entre los funcionarios de máximo rango de Salud, Carvajal “refirió también que no había ocurrido otro caso de estas características en el Neonatal”.

Al regresar de su viaje oficial por Estados Unidos, el día 7 de julio de 2022, “se comunica conmigo Pablo Carvajal manifestándome que la Fiscalía interviniente había dispuesto el allanamiento en el Hospital Materno Neonatal, y en ese momento le pregunto a Carvajal si con legales habían hecho la denuncia penal y me dijo que si, que estaba todo en manos de la justicia, a lo que le digo que se comunique con Escudero a los fines de colaborar y poner a disposición de la Fiscalía todo lo que le sea necesario del hospital”.

“Estas manifestaciones en ese momento, me llevaron al convencimiento de que el allanamiento había tenido origen en la denuncia que había ordenado realizar hacia un mes atrás a través de la cartera correspondiente del Ministerio”, testimonió Cardozo.

El día 11 de agosto toman estado público las muertes de los bebés que sacudieron a todo el país. “Por la información que se brindaban en los medios de comunicación, advierto no solo que la magnitud de los hechos relacionados con los recién nacidos era diametralmente distinta a lo que me había informado el Secretario de Salud en el mes de junio, sino también, que no habían realizado la denuncia penal que había ordenado efectuar oportunamente”, expresó.

En ese contexto, Cardozo interpretó que “era otra la denuncia que había motivado el allanamiento del hospital” ordenado por el fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación.

“Quiero dejar expresado como es la actual de la estructura orgánica del Ministerio de Salud de Córdoba, las funciones y responsabilidades de cada dependencia como también los deberes y obligaciones de los funcionarios que integran las mismas”, dice uno de los últimos párrafos de su declaración.

Nuevas imputaciones y elevación a juicio

El fiscal Garzón dispuso este viernes elevar la causa a juicio. Antes, agravó las imputaciones a Cardozo y a los exfuncionarios que estaban acusados desde 2022, e incluyó en la nómina con la misma imputación de encubrimiento agravado a otras tres personas que tenían funciones en el Ministerio de Salud: Alejandro Gauto, secretario legal del Ministerio de Salud; Marcela Yánover, exdirectora de Maternidad e Infancia; y Esteban Ruffin, exdirector de Hospitales de Capital.

La acusación se extendió a la exsubdirectora del Neonatal, Claudia Ringelgheim, al exsubdirector administrativo, Alejando Escudero Salama, la exjefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, la exjefa de Enfermería, Blanca Alicia Ariza, y la médica Adriana Morales.

La nueva acusación contra todos los funcionarios figura en la solicitud de elevación a juicio de la siguiente manera: “Encubrimiento agravado por el hecho precedente (los homicidios en serie) y por su calidad de funcionario público”.

La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada por los crímenes y está imputada por homicidio calificado por aplicar un método insidioso en el caso de cinco bebés y del intento de homicidio de ocho recién nacidos. Permanece en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer desde mediados de agosto de 2022.

La exdirectora del hospital, Liliana Asís, también está detenida preventivamente en su domicilio. Está imputada por encubrimiento agravado, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.