Aguas divididas en torno al carnet sanitario para shows y espectáculos

El lanzamiento de la temporada de verano, la semana pasada en el Centro de Convenciones, reunió entre otros a productores teatrales y de espectáculos, quienes avizoran una gran temporada en torno a la afluencia de público que recibirá nuestra provincia este verano.

En el marco de la situación actual en relación a la pandemia, el tema del carnet sanitario cobra vital importancia a la hora de hablar de grandes aglomeraciones de espectadores, incluso si estos están al aire libre.

Si bien todos están de acuerdo en continuar respetando los protocolos vigentes (uso de barbijo, alcohol y medir la temperatura en los ingresos) lo cierto es que hay aguas divididas en relación a pedir o no la doble vacunación a quienes quieran ingresar a ver un show.

En este sentido, uno de los productores locales que hizo punta fue José Palazzo, quien señaló que a partir de los 13 años van a pedir las dos vacunas para el ingreso a Cosquín Rock. “Vamos a hacer el control con nuestra ticketera. Es muy parecido a lo que hacemos en la Plaza de la Música con los documentos: con código QR y de barra”, explicó el empresario y aclaró que “esta es una decisión del Cosquín Rock: desde antes de salir a la venta con las entradas le aclaramos a la gente que íbamos a pedir la doble vacunación. Ahora hay que esperar a ver qué métodos propone la Nación para adaptar los sistemas de controles nuestros a esos carnés sanitarios”.

El control de vacunas en los ingresos en un desafío y Palazzo cuenta que harán una experiencia piloto con un show en Mar del Plata, debido a que “nos han confirmado que en la provincia de Buenos Aires los eventos que se hagan en lugares cerrados van a tener capacidad del 100% si controla la vacunación”.

Sin embargo, y si bien existe una mesa de festivales en la que se ha acordado la misma iniciativa –Jesús María, por caso–, esto no es una política pública sino una decisión empresarial.

Consultado al respecto, Esteban Avilés, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, indicó a PERFIL CÓRDOBA que “el único esquema en el que hemos profundizado y en el que hemos consensuado una posición, es con los cuatro festivales importantes de la Provincia, en los cuales se va a pedir la vacunación dependiendo del marco etario y la vacuna que deberían tener. Vamos a pregonar esto para que todos sigan el mismo lineamiento”, destacó.

Aun así, por el momento no es una exigencia de la Provincia. “Estamos en una situación de consenso, no hemos analizado la situación desde el punto de vista vertical, esto ha surgido en una primera etapa. Hace un mes que estamos trabajando con los festivales sabiendo que este producto vuelve a Córdoba; era muy importante organizarlo y todos están involucrados con una importante responsabilidad sanitaria. Creo que eso debe primar todavía porque estamos en un claro proceso pandémico”, advirtió el funcionario.

Por su parte, productores como Ricardo Taier (Quality Espacio) se muestran expectantes pero aún no han decidido qué harán: “Por lo pronto no lo solicitaremos, veremos cómo sigue el tema. Si el Estado no lo impone, debe ser porque no lo considera necesario. Esperaremos un poco para tomar la decisión”.

A un mes del lanzamiento de la temporada de Carlos Paz, Eduardo Giordano (Teatro Luxor) se muestra esperanzado y señala que las reservas indican que será una temporada récord.

En cuanto al pedido de carnet sanitario, dice que “todavía está en análisis, aún falta un mes para que se largue la temporada, pero en la discoteca (Keops) nosotros ya estamos pidiendo el esquema de vacunación, por motus propio. El protocolo se va a aplicando a medida que las cosas van ocurriendo. Por suerte Córdoba no tiene un protocolo tan complicado y eso nos ha dado muy buen resultado. Esperemos que en el verano no ocurra nada".

Nueve escenarios simultáneos y 100 mil personas

Esta semana el festival terminará de anunciar los artistas que completarán la grilla. Desde la organización señalan que a pesar de haber trabajado contrarreloj, esperan una gran edición con números muy similares a los que tuvieron en el marco de la celebración por los 20 años. “Vamos a tener nueve escenarios en simultáneo, con una grilla con tanta variedad, tanto contenido y con artistas tan convocantes, que no es descabellado pensar en una cantidad de público similar a lo que fue 2020, cuando recibimos a 100 mil personas los dos días”, detalló Palazzo.