Al borde de las lágrimas, De Loredo lamentó la caída de la Ley

Continúan las repercusiones tras la caída de las “Ley de Bases” que mandó la presidencia al Congreso y que terminó en un escándalo. El diputado cordobés, presidente del bloque de los radicales se quebró ante los periodistas por la impotencia y bronca del fracaso luego de semanas de trabajo.

“Por ahí me siento un ingenuo. Porque la verdad es que nosotros somos reformistas. Entonces eso significa que las reformas se sucedes cuando uno las va construyendo, pero vienen los fundamentalistas de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero.

¿Por qué se quiebra De Loredo, por preocupación, bronca, impotencia?

Por todo eso.

De esa manera, Rodrigo de Loredo remató la rueda de prensa que mantuvo la tarde del miércoles ante los cronistas de los canales de noticias.

El legislador, uno de los que más esfuerzos realizó para que la Ley Ómnibus avance se mostró triste y abrumado. Con fuertes críticas al gobierno, descalificó las constantes agresiones por parte del presiente y de “un desorden total” el accionar de las fuerzas comandadas por Javier Milei.

“Las declaraciones del gobierno son mas suaves las fake news que las oficiales. Yo personalmente estoy triste, frustrado. Trabajamos mucho para que salga un texto legal que le sirva a los argentinos. Los fundamentalismos lo impiden”, remarcó el diputado.

Así mismo, no desperdició la ocasión para apuntar sus palabras contra el gobernador cordobés Martín Llaryora. Recordó que advirtió al presidente sobre la manera de trabajar del mandatario. “La lógica del todo o nada sirve para las elecciones, garpa, toca las fibras, entra en un tweet. Y lo tercero, que le recomendamos, no te confíes de los gobernadores peronistas, por (Martín) Llaryora en particular”.

El excandidato a intendente por Córdoba y actual diputado nacional invitó a todos a indagar sobre la manera de gobernar de Llaryora cuando era el jefe de gobierno en la capital: “yo honestamente le pido que vayan a Córdoba y vean si Martín Llaryora no tuvo delegaciones o emergencia cuando gobernó la ciudad. Votó todo en contra”.

Explicó ante los periodistas que el radicalismo es un partido que se caracteriza por las disidencias, principalmente con Milei. No podía asegurar los voto, pero destacó que es una fuerza que nunca se prestó al “al toma o daca. O que un gobernador recibiera una cosa o la otra”.

Duro contra las expresiones de Javier Milei en redes sociales

“Milei dice barbaridades, estupideces. Hizo una lista del bien y del mal. No me importa que me aplaudan o me insulten. Estoy enojado, la gente debe estar enojada. Entramos en una lógica de guerra entre gobernadores y el presidente”, resaltó.

De Loredo agregó que “las declaraciones del presidente son gravísimas. Son trampas para que discutamos estas pelotudeces. No puede estar tuiteando idioteces. Después de la tormenta de las delegaciones, venía otra con las privatizaciones. Nosotros íbamos a acompañar. Cruzábamos esa tormenta y venía la reforma educativa, hace falta eso en la Argentina”.