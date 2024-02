Alejandra Torres, seleccionada en los premios Future of Government Awards

Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba, fue elegida finalista en la categoría ‘Liderazgo Digital’ en los Premios al Futuro del Gobierno (en inglés Future of Government Awards) por su trabajo realizado en la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba en el período 2019-2023, durante la intendencia de Martín Llaryora.

Dentro del certamen organizado por el Instituto Amazon Web Services (AWS), Public Digital y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue seleccionada entre 10 finalistas, siendo la única argentina del certamen en el que se postularon más de 300 personas de 50 países.

La categoría ‘Liderazgo digital’ destaca a los líderes mundiales que marcan el camino a la transformación del sector público a través de la aplicación de soluciones digitales. “Me enorgullece ser la única argentina y una de las pocas mujeres finalistas de este premio. Siento que es un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo de liderazgo que he llevado adelante en el campo de la innovación donde he tenido que sortear muchos obstáculos y perseverar en el camino de la modernización del Estado con la premisa de que todo este proceso mejora la calidad de vida de los ciudadanos y brinda transparencia y agilidad a la administración pública”, sostuvo Torres. Y agregó: “Sin equipo y sin decisión política esto no podría haberse logrado”.

Torres impulsó la transformación digital masiva en la administración municipal, utilizando la colaboración entre lo público y lo privado que permitió que la gestión se posicionara como un modelo Govtech.

La agresión de Milei

Hace pocos días, la diputada fue foco de agresiones luego de que el presidente Javier Milei la acusara de traidora por votar en contra de algunos artículos de la ley ómnibus. El cuestionamiento comenzó por el voto negativo en sí mismo, pero se agravó cuando las críticas llegaron por ser la pareja de Osvaldo Giordano, quien era titular del Anses.

Los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) consideraron que “debía acompañar al proyecto por sus relaciones personales con el funcionario que formaba parte del gabinete”. El propio Milei lo avaló al compartirlo en su perfil de X, en primera instancia, y luego pidiendo la renuncia del funcionario, en un hecho que en el mundo de la política en general fue considerado de “insólito”.