Alfonso Mosquera vuelve a la Legislatura: “En 117 días de licencia, la Justicia no me notificó nada”

Luego de una licencia por 90 días y una prórroga que venció el pasado 20 de agosto, este miércoles regresa a su banca en la Legislatura de Córdoba el exministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera. Aseguró que la Fiscalía Anticorrupción no le notificó nada en el marco de la investigación por la causa Blas Correas 3.

“Se ha cumplido con creces el plazo que yo determiné en su momento, por lo tanto ha vencido mi licencia y regreso a la Legislatura. No solo que esperé 90 días, sino que lo extendí a 117 días de licencia sin goce de haberes”, confirmó Mosquera a PERFIL CÓRDOBA.

El 26 de abril pasado, antes del comienzo de la campaña para gobernador, Mosquera había pedido licencia por 90 días en una carta elevada al titular del cuerpo y vicegobernador, Manuel Calvo. La solicitud se dio en el marco de la investigación a funcionarios políticos y policiales que la Justicia inició para determinar eventuales responsabilidades en el crimen de Blas Correas.

A fines de julio se venció esa licencia y el ex titular de la cartera de Seguridad decidió prorrogarla hasta el 20 de agosto. Durante los casi cuatro meses que Mosquera no asistió a la Unicameral hubo tres elecciones: la provincial, la municipal en Córdoba y las PASO.

En ese período no trascendieron avances en la investigación de la causa conocida en Tribunales como "Blas Correas 3", que lleva adelante Franco Mondino, titular de la Fiscalía Anticorrupción.

“Pues bien, no tengo impedimento jurídico, ni ético, ni moral, ni político para reasumir en mi banca. En estos 117 días no hubo ninguna notificación de la Justicia. Absolutamente nada. No pesa sobre mí ninguna causa judicial de ninguna índole, ni la he tenido jamás en mi vida”, indicó el legislador.

Córdoba: duermen en sus comercios por miedo a los saqueos

En la entrevista, Mosquera manifestó que, tras el veredicto del juicio por el crimen policial de Blas Correas, “hubo un requerimiento de investigación fiscal y, para tener un gesto de ejemplaridad, tomé una licencia sin goce de haberes por 90 días entendiendo que ese era un plazo más que suficiente para que se investigaran todas mis acciones como ministro de Seguridad”.

“Ese plazo venció y extendí la licencia porque en la mitad hubo una feria judicial y, por lo tanto, para compensar ese plazo, la prorrogué. Ese período concluyó y hoy regreso a mi banca”, agregó.

Responsabilidades ministeriales

El legislador sostuvo que su regreso a la Unicameral “no tuvo nada que ver” con la finalización del juicio por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo en 2020, que condenó a perpetua a un policía por asesinar al adolescente y absolvió a otros cinco agentes.

“Un ministro no tiene responsabilidad por el accionar policial. Un ministro no tiene nada que ver con lo que hace la policía. Me parece que hay una confusión allí. El ministro de Seguridad no es el jefe de Policía, es el que fija las políticas públicas de seguridad y no tiene responsabilidad operativa de lo que hace o deja de hacer un policía”, explicó.

Caso Wenance: más 200 empleados de Telefe afectados por la caída de la fintech

En tal sentido, Mosquera agregó: “La Policía tiene un comando operativo que lo ejerce su jefe y su subjefe, y la cadena de mando. Yo no soy comisario”.

Para ejemplificar su argumentó, añadió: “Yo no creo que el ministro de Salud tenga algo que ver con enfermero que pone una vacuna en Huinca Renancó. El ministro de Salud solo fija políticas públicas de salud”.

“A veces veo algún tipo de confusión que se pretende llevar adelante en torno a las responsabilidades de los ministros de Seguridad, o de mi responsabilidad”, se defendió.

El aporte en la causa Blas Correas

Mosquera consideró que el caso por el crimen del adolescente en agosto de 2020 “se esclareció por completo y la cadena de encubrimiento fue desbaratada porque yo era el ministro de Seguridad”.

El exministro se refirió a tres casos paradigmáticos en Córdoba en los que se presume hubo implicancias policiales como el crimen de Oscar Mario Sargiotti (1990), el asesinato de Regino Maders (1991) y la masacre en el Banco Popular Financiero de Río Cuarto (1987): “Nunca terminaron de esclarecerse porque ocurrieron en otros tiempos", dijo.

Luego de ese comentario, defendió su aporte a la Justicia en la investigación por la muerte de Blas: “La cadena de encubrimiento se rompió por las instrucciones que yo impartí inmediatamente y la cooperación que ordené se le sirviera al fiscal. Todo el material probatorio lo puse yo a disposición de la Justicia”.

“En el caso Blas Correas hubo 11 policías condenados en un hecho inédito y la querella no aportó una prueba. Toda la prueba la suministró el Ministerio de Seguridad al fiscal José Mana. Mientras yo fui ministro, los casos de excesos policiales, ya sea individuales o de violencia institucionales, concepto que yo manifesté en el juicio de Correas”, agregó.

“Por eso no hay impunidad ni la hubo para nadie en Córdoba, como sí la hubo en otros lugares del país y del mundo. Así fueron los hechos, así que me investiguen todo lo que quieran”, pronunció Mosquera.

Por último, el exministro manifestó que actúa conforme a su conciencia y raciocinio: “Tengo 56 años, hijos, nietos. A esta altura de mi vida, nadie me da órdenes, muchos menos en política después de ejercerla por 40 años”.