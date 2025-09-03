Alfredo Blanco: “Octubre para Argentina es el largo plazo”

El economista Alfredo Blanco, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, analizó la coyuntura cambiaria y financiera del país. “Van a usar dólares del Tesoro, no del Fondo, pero eso compromete pagos de deuda”, planteó sobre la operatoria oficial en entrevista con Punto a Punto Radio (90.7).

Volantazo oficialista: venta de dólares para blindar el tipo de cambio

El contexto lo respalda: esta semana el Gobierno habilitó al Tesoro a vender dólares para moderar la cotización en un esquema de flotación con intervenciones, con montos estimados por el mercado en u$s 100–150 millones diarios. La medida, avalada por el Fondo Monetario Internacional, busca evitar saltos bruscos en el tipo de cambio mientras convive con encajes elevados y tasas muy altas, un combo que enfría la actividad y que Blanco volvió a poner bajo la lupa.

Tasas, dólar y FMI: el corto plazo según Blanco

“Octubre para Argentina es el largo plazo”, sostuvo el economista, y consideró que el oficialismo hará “cualquier cosa” para llegar a las elecciones, exhibiendo la baja de la inflación como logro político. Señaló que el Banco Central viene “vendiendo futuros, absorbiendo pesos y elevando encajes a más del 50%”, decisiones que derivan en un salto de tasas “casi incompatible con la actividad productiva”.

El impacto, según Blanco, golpea tanto a empresas —“no pueden financiar capital de trabajo con estos niveles”— como a familias —“quien paga el mínimo de la tarjeta enfrenta tasas elevadísimas”—. Más allá de lo coyuntural, cuestionó el diseño económico: “Es demasiado simplista: fiscal y monetario sin mirar la economía real”. Y concluyó que la salida de fondo pasa por “exportar más y sostener el pago de deuda con una economía productiva”.