Alta Gracia lanza una campaña para frenar ruidos molestos y mejorar la seguridad vial

La Municipalidad de Alta Gracia puso en marcha una nueva campaña de concientización orientada a mejorar la convivencia urbana, con foco en los ruidos molestos, el uso adecuado de la vía pública y el cumplimiento de normas esenciales de seguridad vial.

En los últimos días, distintos sectores de la ciudad amanecieron con afiches de alto impacto visual que buscan llamar la atención sobre conductas que afectan tanto la seguridad como el descanso de los vecinos. Entre los mensajes más destacados aparecen: “Si no usás casco, no usás la cabeza”, “Si tu caño de escape hace ruido no te da la nafta” y “Tu playlist está buena, el volumen no”.

La propuesta apunta a reforzar hábitos que trascienden los controles municipales y que dependen, principalmente, de la responsabilidad individual. Desde el Municipio remarcan que la campaña busca recuperar un valor que históricamente caracterizó a Alta Gracia: la convivencia respetuosa y la tranquilidad barrial.

Multas y sanciones

Funcionarios municipales señalaron que la seguridad y el bienestar urbano se construyen “con normas claras, pero también con el compromiso de cada vecino”. En esa línea, recordaron que los controles continuarán realizándose de manera regular, aunque insistieron en que la efectividad de las políticas públicas depende, en gran medida, del comportamiento cotidiano de los habitantes.

En caso de ruidos molestos por caño de escapes de motocicletas, el municipio puede secuestrar el vehículo. Si algún vecino denuncia a otro por volumen elevado de los parlantes, también se prevé sanción económica o multas importantes.

La Municipalidad difundió una serie de pautas esenciales para evitar infracciones y contribuir a un ambiente urbano más seguro y ordenado:

* Uso obligatorio de casco para motociclistas y acompañantes.

* Prohibición de escapes libres o modificados, por generar ruidos excesivos.

* Respeto a los límites de velocidad y a todas las normas de tránsito.

* Mantener el volumen de la música en niveles razonables, especialmente durante la noche.

* Cumplimiento de las ordenanzas sobre ruidos molestos en viviendas, comercios y eventos.

Un esfuerzo sostenido

La campaña forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la convivencia diaria y reducir situaciones que afectan la calidad de vida. Desde el Municipio señalan que la concientización es un paso clave para avanzar hacia una ciudad más ordenada y segura.