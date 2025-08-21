Álvarez Rivero, castigada por todos: PJ, UCR y juecismo se unieron para repudiar sus dichos

Las expresiones de la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, desataron la indignación generalizada. Hasta el espacio referenciado en Luis Juez, que la llevó en sus listas, rechazó sus polémicos dichos acerca de que no es un derecho que los niños del interior se atiendan en el Hospital Garrahan.

"Los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados", afirmó la senadora cordobesa del Frente PRO Libertad, que se referencia en Patricia Bullrich, durante el debate en comisión del martes por la emergencia sanitaria pediátrica en la Cámara Alta.

Sus manifestaciones se propagaron por los medios como reguero de pólvora y desataron el rechazo de la dirigencia política. La respuesta fue al unísono. El PJ, la UCR y el juecismo -entre otros bloques- se unieron en un marcado repudio que expresó ayer la Unicameral cordobesa.

Mediante un proyecto del legislador Miguel Siciliano, el cuerpo legislativo aprobó por amplia mayoría la declaración que reprueba lo que la parlamentaria dijo durante un plenario de comisiones en la Cámara Alta del Congreso.

La espada llaryorista planteó en su iniciativa que las manifestaciones de Álvarez Rivero "resultan discriminatorias, impropias y contrarias a los principios constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la salud, sin distinción ni restricciones de jurisdicción".

"No solo resultan inoportunas en el contexto de la grave crisis sanitaria y social que atraviesa nuestro país, sino que desconocen el plexo normativo vigente, que garantiza el derecho universal a la salud y la obligación del Estado, en todos sus niveles, de asegurar el acceso igualitario y sin discriminación alguna", fundamentó el oficialista en su proyecto.

A su vez, Siciliano aseguró que “esta Legislatura entiende necesario expresar de manera firme y categórica su repudio a dichas manifestaciones, reafirmando el compromiso de la Provincia de Córdoba con el derecho universal a la salud, la protección integral de la niñez y la solidaridad federal en materia sanitaria".

Repudio unificado

La legisladora María del Rosario Acevedo (HUxC) advirtió que los “niños y niñas deben tener una protección y cuidado especial”. “Me apena que la senadora tenga un discurso tan diferente al sentir de los cordobeses. Millones de niños, niñas y familiares encuentran atención, consuelo y esperanza en el Garrahan", cerró.

En defensa de la salud pública, el alfonsinista Dante Rossi aseveró que “el Estado debe tenderle la mano a los que más sufren, especialmente niños y niñas”. El radical viene siendo hipercrítico del ajuste de Javier Milei que golpea en los más vulnerables.

En su intervención, José Bria (UCR) ponderó que el Garrahan es "el hospital más federal de la Argentina, donde se atienden los niños de los cuatro puntos cardinales del país". Y concluyó: “Mi bloque, la UCR, rechaza todas las propuestas que van en contra de la salud".

Desde la bancada oficialista, Cristian Frías también salió al cruce de los dichos de Álvarez Rivero. “Los cordobeses respetamos los derechos de los niños; no reconocerlos es discriminar y no conocer la Constitución nacional. Y la Provincia se preocupa por la salud", completó.

Entre otras voces que se sumaron al repudio se escuchó a la radical Ariela Szpanin, quien opinó que “nunca la vida de un ser humano, sobre todo bebés y niños indefensos, puede estar en debate”. Por su parte, el legislador Matías Chamorro apuntó duro al advertir que “lo más preocupante es la crueldad e inhumanidad que manifiesta la senadora".

Más críticas

En la continuidad de las exposiciones en el recinto, la legisladora Karina Bruno calificó como "un desatino y una bajeza" los dichos de la senadora por Córdoba. “Demuestra una falta de empatía y humanidad pocas veces vista”, sentenció.

En el interbloque Juntos por el Cambio, el radical Miguel Nicolás y el juecista Walter Nostrala exihibieron el fuerte malestar para con Álvarez Rivero.

Ambos parlamentarios de la oposición usaron las expresiones "altamente reprochables" y "barbaridad", respectivamente, para calificar las declaraciones de la senadora que pateó el avispero en medio de la crisis económica. Frente al repudio que recibió, la cordobesa se justificó: "Me parece que fui malinterpretada", e insistió en su visión acerca de la competencia provincial de la salud.