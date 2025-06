Ante el reclamo de Llaryora al Congreso, espada del PJ pidió en paralelo sumar sanciones al Código de Convivencia

El gobernador Martín Llaryora volvió, recientemente, a pedir penas más graves para quienes atacan a uniformados de la Policía. El reclamo del mandatario provincial apuntó al Congreso de la Nación para que sancione leyes que establezcan penas más duras para estos casos. El titular del Ejecutivo provincial se pronunció de esta manera tras el caso ocurrido el sábado pasado, en el que un conductor desaprensivo atropelló a un agente de la Policía Caminera durante un control vehicular de rutina en la avenida de Circunvalación de la capital cordobesa.

Este miércoles, la fuerza de seguridad informó que, en el marco de un control preventivo dispuesto por Policía Caminera en Ruta Nacional 36, km 609, personal policial detuvo la marcha de un vehículo marca Vw Suran guiado por un hombre de 54 años quien, al ser notificado de una infracción de tránsito, le efectuó un golpe de puño en el rostro a uno de los uniformados.

“Momentos antes, esta persona había sido informado de que el rodado tenía el enganche colocado, constituyendo una supuesta infracción a la Ley de Tránsito 8.560 tras lo cual, sin mediar palabras, descendió del automóvil y agredió al efectivo. Posteriormente, el aprehendido junto con el rodado, fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de la justicia”, detalló la autoridad policial en un parte de prensa.

¿Qué se puede hacer en Córdoba?

Fue el interrogante que surgió ante las expresiones del gobernador sobre los casos que se vienen cronicando en territorio cordobés, en paralelo a la demanda al Congreso Nacional por una ley sancionatoria severa. “Hay que tener una postura clara, no hay que ser tibios. No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, dijo Llaryora al recibir hace dos días en el Centro Cívico a dos agentes de la Policía de Córdoba que resultaron atropellados durante operativos de control vehicular.

Espada oficialista recogió el guante y pidió reformar el Código de Convivencia de la Provincia. La legisladora oficialista y vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández, ingresó a la Unicameral un proyecto de ley por el cual se incorpora como artículo 67 bis de la norma 10.326 que tipifica como contravención la “Evasión de Control Policial”. “Serán sancionados con hasta 20 días de trabajo comunitario, multa de hasta 40 Unidades de Multa o arresto de hasta 6 días e inhabilitación de hasta 120 días; los que para evadir o burlar un control de tránsito, velocidad, alcoholemia y/o narcolemia; emplearen intimidación o fuerza contra las autoridades policiales”, reza el texto de la iniciativa de Fernández.

Además, el artículo que se busca introducir en el Código de Convivencia de la Provincia plantea agravantes en las sanciones ante tres situaciones que se deja constancia en el proyecto de la parlamentaria oficialista. “El máximo de las sanciones previstas se duplicará: 1) Si se hubiere puesto en riesgo la integridad física, moral o los bienes del personal policial afectado; 2) Cuando el hecho se hubiere producido en ocasión de celebrarse un acto público; 3) En caso de reincidencia la inhabilitación puede extenderse hasta 360 días. La inhabilitación se comunicará a las autoridades competentes”, se indica.

Tipificación y sanciones

Al advertir del incremento de “un nuevo tipo de agresiones donde conductores embistieron y atropellaron al personal de la Policía Caminera”, en el marco de controles de tránsito y alcoholemia, Fernández expresó la necesidad de impulsar “esta iniciativa que tipifica la conducta del quien evade un control policial y contempla sanciones más severas para castigar estas conductas”.

En los fundamentos de su proyecto, la oficialista hizo hincapié en que el Código de Convivencia Ciudadana “posee una laguna normativa respecto la evasión de controles policiales”. Ante la “nueva modalidad que atenta contra la integridad del personal de la policía” en los controles viales, Fernández afirmó que “dicho accionar absolutamente desaprensivo y violento merece ser tipificado por la gravedad y daño que conlleva”.

Datos relevados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia indican que, desde enero de 2024 a fines de mayo del 2025, se registraron 610 incidentes con agresiones contra el personal policial en ejercicio de sus funciones, un promedio de 1.2 por día. Entre ellos se encuentran 16 agentes de la Policía Caminera que fueron atropellados mientras realizaban controles vehiculares.

El proyecto de Fernández ya ingresó a la Unicameral y en la próxima sesión tomará estado parlamentario. De esa manera, será girado a comisiones para su estudio y debate.