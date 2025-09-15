Apuestas online: cómo se garantiza un juego seguro

El deporte no sólo es divertido, también es saludable. La mayoría de las personas lo practican tanto por diversión como por los beneficios que tiene para la salud. Los deportistas profesionales dejan de lado ese aspecto saludable en el deporte, forzando sus cuerpos al límite para poder sacar lo mejor de ellos. En estos eventos deportivos profesionales se pueden hacer apuestas sin poner en riesgo el físico y la salud.

Precisamente en las apuestas online hay que tener en cuenta otros aspectos de la salud. Aquí también está en juego la salud de los jugadores, y por eso se siguen algunas normas y se desarrollan herramientas que permiten llevar a cabo un juego seguro.

Además de buscar plataformas seguras para jugar como en Novibet apuestas, también es importante que éstas tengan las herramientas necesarias para garantizar un juego seguro.

Licencias de juego

El aspecto más importante para poder garantizar un juego seguro es que la casa de apuestas tenga una licencia válida. Se trata de una licencia que garantiza a los jugadores que la plataforma es legal y cumple con los estrictos requisitos para ofrecer apuestas en línea. En pocas palabras, esto garantiza:

● Resultados no manipulados

● Pago de los premios

● Fondos para cubrir imprevistos

● Asistencia al jugador

● Métodos de pago confiables

Esto entre muchos otros aspectos que son fundamentales, no sólo para ser un lugar de confianza sino para permitir que los jugadores puedan disfrutar libremente y sin complicaciones de las apuestas deportivas.

Límites de juego

Entre los mayores riesgos que se encuentran en el juego en línea encontramos las pérdidas. Cuando se hacen apuestas deportivas se está jugando dinero real en una casa de apuestas en línea. Uno de los principales consejos que se reciben a la hora de comenzar a apostar es no “perseguir” pérdidas.

Prácticamente todas las plataformas en línea cuentan con límites de juego que permiten establecer cuánto dinero se puede depositar y retirar en la plataforma. Esto es muy útil para evitar depositar más dinero del necesario para jugar en una casa de apuestas.

Estos límites de apuesta están establecidos por la plataforma, pero los jugadores pueden modificarlos. Para poder modificar los límites, por lo general, es necesario contactar con la plataforma, aunque esto suele ser cuando se quieren aumentar los límites. También es posible reducir estos límites en caso de que tenga por defecto unos límites muy elevados.

Autoexclusión

Entre las muchas herramientas para ofrecer un juego seguro, donde también se pueden encontrar múltiples ejemplos e información para identificar un problema de juego o un juego poco seguro, la autoexclusión es la más importante y el último paso al que se llega.

Esta función permite que un jugador, por voluntad propia, pueda restringir su acceso a una o múltiples casas de apuestas durante un período de tiempo. De esta manera, los jugadores que quieren darse un descanso de las apuestas deportivas pueden optar por la autoexclusión, poniendo límites de algunas semanas o meses. En este tiempo, aunque quieran, no podrán acceder ni registrarse a una plataforma de juego en línea.

Para poder llevar a cabo la autoexclusión los jugadores tienen que identificarse. Esta es la única manera en la que realmente sirve esta autoexclusión, prohibiendo el acceso de forma automática en todas las plataformas que compartan dicho sistema.

Estas son las formas más populares de garantizar un juego seguro para los usuarios, evitando sufrir problemas con una casa de apuestas y también esquivando los potenciales riesgos que tienen las apuestas en línea.