Archivaron por ausencia de delito la denuncia por "trabajo esclavo" en una reconocida lomitería cordobesa

El fiscal de Instrucción del Distrito II Turno 3, Luis Micheli, ordenó el archivo por "ausencia de delito" de la denuncia por "trabajo esclavo" en una reconocida cadena de lomiterías de la ciudad de Córdoba.

Causa por "trabajo esclavo"

La causa se inició por el gremio de gastronómicos de Córdoba contra la cadena de lomiterías Di Metro en diciembre del año pasado.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recordó que "la denuncia, ahora desestimada, movilizó una una inspección del Ministerio de Trabajo y del propio sindicato" en el establecimiento ubicado en calle Aviador Kingsley al 2900 en la zona oeste de la capital cordobesa.

"En ese momento el dueño del edificio había negado los hechos", precisó el MPF. Pablo Gerchunoff, propietario de la firma, negó las acusaciones y afirmó que las irregularidades son administrativas, pero no laborales.

"No faltan uniformes, no faltan medidas de seguridad, no faltan botas, no faltan horarios de descanso. Cuestiones de seguridad no falta ninguna y estamos con todas las habilitaciones: provincia, municipalidad, tenemos AFIP, ingresos brutos, etc.", detalló en esa oportunidad.

"En dos meses le cambió la vida"

Pablo Siri, abogado de Juan Pablo Gerchunoff, contó que al dueño de la cadena de lomiterías "en dos meses le cambió la vida".

"Durante todo ese plazo mi cliente vendió el centro de producción donde se llevó a cabo este procedimiento. Él creo, que en sus manifestaciones públicas se lo vio bastante conmovido, bastante movilizado por la situación", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Yo pensé que iba a ser algo pasajero, pero no, estuvo medicado, estuvo con ataques de pánico, tuvo una situación de salud bastante complicada que lo llevó a desprenderse de todos sus emprendimientos gastronómicos. No sabiendo hoy, a esta hora, qué va a hacer de su vida", concluyó el letrado.