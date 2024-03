Aumento de las dietas de los Diputados y Senadores: Luis Juez pidió no cobrarlo

La reciente controversia desatada por el aumento de casi el 30% en las dietas de los legisladores, vinculado a la paritaria de los empleados del Congreso, ha generado un intenso debate en la esfera política argentina. En este contexto, el senador cordobés Luis Juez, ha tomado una posición destacada al solicitar que no se efectúe el cobro del incremento y expresar su total acuerdo con los argumentos expuestos por el presidente Javier Milei. Algo que es imposible de aplicar, por cierto.

El aumento salarial ha generado un impacto considerable, especialmente en un momento donde el país enfrenta desafíos económicos y sociales significativos. Por ejemplo, un diputado que en enero recibió $1.699.103,30 netos, vio un aumento en febrero, percibiendo $2.174.887,47, incluyendo dieta y gastos de representación. Este incremento contrasta con el supuesto ajuste que el Gobierno afirma aplicar a la clase política.

Universidades: para Adiuc “es el recorte salarial más grande de la historia”

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está considerando revertir el aumento a través de una resolución conjunta con la vicepresidenta Victoria Villarruel. No obstante, el senador Juez ha tomado medidas preventivas, presentando una nota dirigida a Villarruel para dejar sin efecto el incremento salarial en su caso particular.

En la misiva, Juez solicita que se descuente el aumento de su dieta correspondiente a marzo, manifestando su solidaridad con los argumentos planteados por el presidente Milei sobre la inoportunidad del aumento en un contexto de angustia económica y social para el pueblo argentino.

“Ruego dé expresas instrucciones a la Secretaría Administrativa para que en mi haber correspondiente al mes de marzo se descuente lo que en ese concepto se me haya asignado”, dice la nota del cordobés firmada por el legislador.

Llaryora en la Bolsa de Comercio: “la crisis que heredó Milei necesitaba medidas de shock”

Y concluye: “Motiva la presente compartir en un 100% los argumentos expuestos por el Sr. Presidente en el sentido de lo inoportuno del mismo. El pueblo todo vive un momento de angustia e incertidumbre económica y no considero justo no acompañar ese sufrimiento, aun cuando lo resuelto en esta nota no deja de ser simbólico”.

Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos Diputados y Senadores. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la… pic.twitter.com/jjCgk7QEva — Carlos Gonzalez D'Alessandro (@_cdalessandro) March 7, 2024

Desde el oficialismo también ha habido reacciones en contra del aumento. El diputado libertario Carlos González D’Alessandro ha anunciado un proyecto para revertir la medida, aunque señala que bastaría con una resolución firmada por Menem y Villarruel.

Por otro lado, Menem ha anunciado medidas de austeridad adicionales para contrarrestar el aumento de las dietas, incluyendo la reducción de la emisión mensual de pasajes aéreos por diputado y la suspensión del contrato de acceso a salones VIP en aeropuertos, entre otras. Estas medidas, según Menem, representan un ahorro anual proyectado en el presupuesto de alrededor de $2.300.000.000 (USD 2,3 millones).

En resumen, el aumento de las dietas de los legisladores argentinos ha generado un intenso debate político y social, con diversas voces expresando su opinión y adoptando medidas para revertir o contrarrestar el impacto de esta decisión. La postura del senador Luis Juez y las acciones anunciadas por Martín Menem reflejan la sensibilidad de la situación y la necesidad de considerar el contexto económico y social del país.