Autopista Ruta 19: Córdoba comienza este miércoles la construcción del tramo clave Arroyito-Santiago Temple.

Una obra clave para la conectividad de Córdoba con el Mercosur se pondrá en marcha este miércoles. El Gobierno de la Provincia iniciará los largamente esperados trabajos para la construcción del principal tramo faltante de la Autopista de la Ruta Nacional 19. Las maquinarias comenzarán a trabajar en el tramo que une las localidades de Arroyito con Santiago Temple.

Este miércoles el Gobernador Martín Llaryora será el encargado de comunicar la trascendental novedad acompañado por intendentes del departamento San Justo.

Fuerte reclamo de Llaryora a la Nación por la Ruta 19: “No podemos esperar más, necesitamos que firmen el traspaso"

La ejecución de este tramo, que es uno de los más esperados por las dificultades que generaba abandonar la actual traza de la autopista para conectar con la ruta actual, fue adjudicada a la constructora José J. Chediack por un monto de $67.760 millones, luego de que Caminos de las Sierras completara el proceso de licitación del que participaron otros oferentes como Luis Losi S.A; Benito Roggio e Hijos S.A; José Cartellone Construcciones Civiles S.A, entre otros.

La empresa recibió la notificación oficial el pasado 18 de septiembre y tras completar los trámites administrativos, la empresa quedó habilitada para iniciar las tareas preliminares en la traza. La inversión provincial total para la ejecución de los 62,9 kilómetros necesarios para completar la traza entre San Francisco y Córdoba asciende casi a 200 mil millones de pesos.

Para que las máquinas puedan ingresar, Provincia y Nación pudieron acordar el traspaso, y seguramente se conocerán más detalles en el acto que se realizará en el Panal.

“Necesitamos un decreto que nos transfiera la ruta para que las máquinas puedan comenzar a trabajar”, dijo Llaryora en el acto licitario del pasado 30 de julio.

“San Justo es uno de los departamentos más productivos. Necesitábamos rutas, gas, líneas de alta tensión. Y lo pedimos, porque no se puede producir sin infraestructura. Eso es lo que no entienden los que defienden un modelo sin inversión: sin rutas, sin educación, sin ciencia, no hay país posible. Esta ruta la circulan todos, por esto estamos unidos más allá de los partidos políticos. Cuando uno hace una obra de estas, las hace para salvar la vida de todos, sin importar el partido político, sexo, religión. Por eso pido el apoyo de todos”, agregó. el mandatario cordobés.

“Es una obra que forma parte de la vergüenza nacional y tiene que ser rescatada por los cordobeses. Convirtamos esta ruta de la muerte, en la ruta de la vida”, completó.

Por su parte el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, consultado por este tema por Punto a Punto Radio enfatizó que la obra resuelve un problema persistente y perjudicial para su ciudad: *“para nosotros es muy importante porque este con esto resolvemos una cuestión que que es perjudicial o que afecta a nuestra ciudad que es todo el enlace”. Describió el enlace actual de Arroyito como "muy complicado porque incluso se hace por un tramo de calles internas de Arroyito que son calles de tierra, lo cual genera un reclamo permanente de los vecinos durante el verano debido al tránsito pesado, además de ser una incomodidad para la gente que transita la Ruta 19, afectando los tiempos y la circulación".

Características Técnicas

La ruta proyectada tendrá características propias de una autopista, incluyendo:

* Dos carriles por sentido de circulación.

* Control total de accesos y colectoras.

* Una velocidad máxima establecida en 130 kilómetros por hora.