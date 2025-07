Fuerte reclamo de Llaryora a la Nación por la Ruta 19: “No podemos esperar más, necesitamos que firmen el traspaso"

En un tono distinto a otros actos, el gobernador Martín Llaryora presidió el acto de preadjudicación de las obras para la ejecución de los 62,9 kilómetros, que posibilitarán completar la Autopista Nacional Ruta 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba. En esta oportunidad, Llaryora apuntó contra Nación por la falta de la firma del decreto que establezca el traspaso de la arteria nacional a la Provincia, para que los trabajos comiencen de inmediato.

La obra requerirá una inversión provincial de 196.308 millones de pesos y el Gobernador resaltó que se hará con fondos propios. “Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso. No podemos esperar más al Gobierno Nacional, si no quieren hacer la obra la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, subrayó Llaryora quien explicó que se trata de un trámite administrativo simple.

“Esta ruta la circulan todos, por esto estamos unidos más allá de los partidos políticos. Cuando uno hace una obra de estas, las hace para salvar la vida de todos, sin importar el partido político, sexo, religión. Por eso pido el apoyo de todos”, completó el mandatario cordobés.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó que Córdoba cumplió con el compromiso asumido y culminó en su momento los tramos que le correspondían. “El Gobierno Nacional comenzó con algo que no terminó, y pasaron distintas gestiones y nunca terminaron. Y hoy, nuevamente, el Gobierno de Córdoba se hace cargo de algo que el Gobierno Nacional no puede resolver, pero necesitamos el traspaso. Si no hacen al menos que no estorben”, aseguró.

Tras la presentación Calvo dialogó con medios en conferencia de prensa y allí profundizó conceptos: "Debe haber cientos de trámites de otras provincias que están en la misma situación. Pedimos que nos firmen los compromisos que asumieron con Córdoba. Allí está bien establecido y dice que la transferencia es inmediata. Pasaron 18 meses. No podemos esperar más, todo lo que teníamos que hacer lo hicimos".

Uno de los intendentes que se expresó fue Damián Bernarte quien resaltó que un sanfrancisqueño transforma la ruta de la muerte en la ruta de la vida. Para que este corredor productivo vuelva a tener que ver con lo que sale de los campos y las industrias. Va a ser un antes y un después en la historia de nuestras comunidades”.

La ruta

El corredor Ruta Nacional N° 19 une la capital de nuestra provincia con la localidad de Santo Tomé en Santa Fe, por donde circulan más de 3 millones de vehículos al año. Se trata de una vía de comunicación estratégica utilizada tanto por el tránsito nacional como internacional, formando parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más importantes del país.

Licitación

La licitación se llevó adelante dividido en tres licitaciones distintas con el objetivo de agilizar la construcción de la obra, que tiene un plazo estimado de 18 meses.

Los días 4 y 5 de junio se abrieron los sobres presentados por los oferentes y se determinó que las mejores propuestas presentadas para cada licitación son las siguientes:

Tramo de 29,4 kilómetros entre Arroyito y Santiago Temple (Licitación Pública N°2025/000024): participaron ocho oferentes y se concluyó que la mejor propuesta es la presentada por la firma José J. Chediack S.A.I.C.A.

Tramo de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Cañada Jeanmaire (Licitación Pública N°2025/000025): se presentaron en esta licitación un total de diez oferentes y se evaluó que la mejor propuesta es la presentada por la empresa Benito Roggio e Hijos S.A.

Tramo de 16,7 kilómetros entre Devoto y Cañada Jeanmaire (Licitación Pública N°2025/000026): participaron del proceso diez oferentes y se determinó que la mejor propuesta es la presentada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A.