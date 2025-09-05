Avenida Sagrada Familia: habilitan nuevo desagüe y boulevard para prevenir inundaciones

El sector de la avenida Sagrada Familia, entre Colon y Costanera, quedó habilitó con un moderno sistema de desagües subterráneos de 750 metros. Fue diseñado para canalizar el agua de lluvia y poner fin a los históricos anegamientos.

Los barrios beneficiados incluyen Villa Siburu, Villa Alberdi, Las Palmas, Ampliación Las Palmas, Uritorco, Las Dalias, San Salvador y Las Violetas.

La intervención también contempló rehabilitación de 9.000 metros cuadrados de la calzada con pavimento de hormigón, optimización de semáforos, señalización vertical y horizontal, rampas de accesibilidad y actualización de luminarias.

Como novedad urbana, se incorporó un boulevard central con espacios verdes y arbustos, que organiza el tránsito y mejora la estética del sector.

Impacto en barrios y vecinos: 20.000 cordobeses beneficiados

Con estas obras, más de 20.000 vecinos se verán beneficiados, en un sector de alta concurrencia comercial y con importantes establecimientos de salud. Las tareas continúan hacia la calle Duarte Quirós, extendiendo la cobertura del desagüe y fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad.

Córdoba avanza con el "reporte ciudadano": los vecinos podrán denunciar autos mal estacionados con fotos desde el celular

La obra forma parte de un plan integral de desagües en Córdoba, que incluye trabajos previos en Av. Vélez Sarsfield y el entubamiento del canal del Misericordia, en coordinación con el Gobierno Provincial. El intendente Daniel Passerini destacó la relevancia de estas intervenciones para mejorar la seguridad urbana y la calidad de vida de los vecinos.