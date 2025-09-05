Córdoba avanza con el "reporte ciudadano": los vecinos podrán denunciar autos mal estacionados con fotos desde el celular

La ciudad de Córdoba podría sumar en breve un nuevo mecanismo para controlar infracciones de tránsito: el Sistema de Reporte Ciudadano de Infracciones. Esta es una iniciativa presentada los concejales Nicolás Piloni (Hacemos Unidos por Córdoba) y Javier Fabre (UCR).

La propuesta contempla que los vecinos puedan enviar fotografías geolocalizadas de vehículos en infracción a través de una aplicación municipal. El sistema validará los datos con identificación del denunciante y, en los casos que correspondan, permitirá iniciar un acta digital de constatación.

Infracciones que los vecinos podrán denunciar

"Está pensado especialmente para las infracciones de estacionamiento, como el típico caso de un vehículo que bloquea la salida de un garaje o una rampa para personas con discapacidad. No es algo novedoso: ya funciona en ciudades de Argentina y del mundo", explicó el concejal Fabre para una radio local.

El edil subrayó que las denuncias deberán incluir metadatos como fecha, hora y geolocalización, para que luego la autoridad de aplicación determine si corresponde labrar la multa. "Muestra también la falta de respeto que tenemos a veces entre ciudadanos", detalló.

Fabre consideró que, al inicio, probablemente se registren muchas denuncias de este tipo, ya que el sistema no se limitaría únicamente a infracciones de estacionamiento. Sin embargo, sostuvo que la herramienta funcionará también como un elemento disuasorio: quienes hoy cometen estas faltas con impunidad, tenderán a modificar su conducta a medida que comiencen a generarse las sanciones correspondientes.

Accesibilidad y respuesta inmediata de las grúas

Fabre también destacó que la herramienta tendrá un efecto inmediato en la accesibilidad, y añadió que la iniciativa busca ordenar la convivencia urbana en barrios donde el mal estacionamiento genera mayores conflictos, como Güemes, Nueva Córdoba o el Centro.

"Se trata de una falta que no solo constituye la mayor cantidad de infracciones, sino que además provoca malestar y afecta derechos básicos", señaló.

El camino a la transparencia

"Este sistema determina también el modelo de ciudad al que aspiramos. No podemos seguir en la prehistoria tecnofóbica", precisó Fabre.

Al mismo tiempo, el concejal sostuvo que la tecnología permite transparentar los procesos de control y garantizar trazabilidad no solo en el tránsito, sino en todo tipo de infracciones. "Hoy se puede hacer con la tecnología y me parece que hay que incorporarla, les guste a los inspectores o no les guste", concluyó.