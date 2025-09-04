VIVO | Hoy sanciona el Senado: cómo votan los senadores cordobeses

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11:00 para votar dos proyectos clave: el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad y una reforma de la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La sesión se perfila como extensa, con una duración estimada de al menos siete horas, y arrancará con el tratamiento de cuestiones de privilegio, incluyendo objeciones de la oposición a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los allanamientos a periodistas y medios de comunicación.

Ley de discapacidad: qué se vota y su impacto en Córdoba

La ley de emergencia en discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, extendiendo las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas. El rechazo al veto presidencial garantizará que la norma siga vigente más allá del mandato del gobierno libertario.

Por Córdoba, los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Luis Juez (Frente Cívico) se sumarán al rechazo del veto, alineándose con el arco opositor, mientras que Carmen Álvarez Rivero, cercana al Gobierno, votará con los leales al bloque libertario.

La votación de Juez es observada de cerca por distintos sectores, dado su rol clave en la regulación de los DNU, que establece que estos decretos deben tratarse en el Parlamento dentro de 90 días, y de no hacerlo, caducarán automáticamente.

Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

El segundo tema central de la sesión será la modificación de la ley de DNU, que requerirá media sanción del Senado para pasar a Diputados. La iniciativa propone limitar cada decreto a un área específica y permitir que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para su caída, evitando que el ejecutivo legisle de manera amplia mediante decretos.

La jornada legislativa también incluirá el debate sobre proyectos de eliminación de la doble imposición con terceros países, que cuentan con los votos necesarios para aprobarse, y marcará la recta final de la campaña bonaerense, en un contexto de tensión política y repercusiones mediáticas por audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad.