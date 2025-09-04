Llaryora recordó el video falso de De Loredo y planteó “anticiparse” al impacto del uso de la Inteligencia Artificial

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recordó el video falso creado por Rodrigo de Loredo con Inteligencia Artificial al plantear esa problemática en una jornada nacional de jueces de tribunales orales que se realiza en la capital cordobesa.

Inteligencia Artificial

“Celebro, como veía tanto en este encuentro y en otro que participé hace poco, que empiecen a trabajar sobre temas que se nos están viniendo antes, inclusive que esté en la legislación”, introdujo en el comienzo de su discurso.

“Están hablando de cómo va a inferir la inteligencia artificial en la vida diaria de todos nosotros. Inclusive no hay leyes todavía y celebro que ustedes ya empiecen a trabajar una temática que va a tener mucho que ver en el ejercicio de los derechos individuales de cada uno de nosotros”, agregó el mandatario cordobés.

Además señaló que “las cuestiones tecnológicas se aplican y después surgen las cuestiones o los condicionamientos sociales” al tiempo que ejemplificó que “ahora a los fallos te los van a filtrar por la inteligencia artificial y van a ver inconsistencias, sí o no”.

“Pero ni hay que hablar lo que está pasando afuera con el derecho con la inteligencia artificial y donde se pone en evidencia contradicciones. Ya no sabemos si lo que se habla es lo que uno dijo o no”, prosiguió en su mensaje.

Video falso con IA

“O aún la imagen, como me pasó a mí en un video que hace muy poco tiempo me editaron diciendo cosas que no dije y que hay una discusión porque no hay nada tipificado inclusive en ese concepto”, aseguró Llaryora al recordar el video falso generado con IA por el diputado radical Rodrigo de Loredo, aunque no lo mencionó expresamente.

“Por eso hablo de este tema porque veo que es un planteo central que están tomando, porque me imagino la cantidad de causas, denuncias y fallos, y anticiparse a los tiempos también es ponernos de qué manera vamos a utilizar esa tecnología”, concluyó.

El gobernador agradeció también “el trabajo diario” que hacen los jueces en cuyos “hombros recae la gran responsabilidad de custodiar la Constitución Nacional” y “en especial la lucha que están dando contra el crimen y el narcotráfico".

El XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales se desarrolla desde este jueves en el Auditorio Salón Sierras del Hotel Orfeo Suites Sierras Chicas.