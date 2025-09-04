Río Segundo: Darío Chesta congeló sueldos y redujo 50% los cargos políticos

El municipio de Río Segundo atraviesa una profunda reestructuración política impulsada por su intendente, Darío Chesta, quien presentó oficialmente un nuevo gabinete con menos áreas y funcionarios. La reorganización incluye la reducción de seis a cuatro secretarías y de 29 a 14 cargos políticos, lo que representa un recorte superior al 50% en la planta política.

Según explicó, el objetivo es ordenar la gestión y priorizar los recursos en beneficio de los vecinos: “en Río Segundo el ajuste sí lo hace la política, redujimos los cargos de planta política en más del 50%; pero además, revalorizamos la tarea del trabajador municipal, al designar en cargos políticos a personal de planta”, expresó el intendente en diálogo con El Diario de Carlos Paz.

El nuevo gabinete

Desde el municipio destacaron que tres de las cuatro secretarías serán conducidas por personal de planta permanente, lo que consideran un reconocimiento a la trayectoria de los empleados municipales y una forma de reducir costos en el organigrama.

Con la nueva conformación, Franco Tissera Maksimowicz asumió como secretario de Finanzas; Luis Langianni quedó a cargo de la Secretaría de Gobierno; Mario Giovanolli en Obras y Servicios Públicos; y la Secretaría de Prevención y Seguridad fue asignada a José Sincovich.

Austeridad y congelamiento de sueldos

En paralelo, el Departamento Ejecutivo Municipal subrayó que el intendente y su gabinete mantienen congelados sus haberes desde enero, cuando se aplicó un aumento del 35%. La decisión no afecta a los trabajadores de planta permanente, cuyos sueldos continúan ajustándose mediante paritarias.

Además de la reducción de secretarías, el ajuste contempla la baja de tres a dos subsecretarías y de 14 a ocho direcciones. Según comunicaron, estas decisiones buscan garantizar una gestión más ordenada, transparente y cercana a los vecinos.

Críticas al Gobierno nacional

En un tono político más fuerte, Chesta también cuestionó la situación económica nacional. Señaló que mientras la gestión de Javier Milei recorta fondos y afecta programas sociales, en Río Segundo se continúa invirtiendo en obra pública y servicios locales.

“Mientras el Gobierno de Javier Milei ataca a los jubilados, a los discapacitados, desfinancia el Garrahan y el sistema de salud; además de la Universidad Pública; en Río Segundo desde el municipio seguimos apostando a lo público, los vecinos lo pueden ver día a día”, afirmó el intendente.

Obras en marcha

Pese al ajuste, la Municipalidad informó que con recursos propios y apoyo de la Provincia avanzan distintas obras de infraestructura. Entre ellas, la inauguración de una plaza de juegos y nuevas salitas maternales para niños de 3 años, que se sumarán a los espacios comunitarios ya existentes.