Caída del 30% del consumo gastronómico en Córdoba: menú ejecutivo, ahora también de noche

La inclusión del menú ejecutivo a la noche es una de las medidas que tomó el sector gastronómico de Córdoba en los últimos días ante la fuerte caída del consumo.

Comerciantes de Córdoba en su "peor" momento: 9% de caída en agosto y "un gran esfuerzo para no despedir gente”

Menú ejecutivo

“Nosotros tenemos también de lunes a jueves un menú ejecutivo a la noche, únicamente con reserva. Tenemos esa opción para la gente que quiere salir y no quiere gastar mucho”, contó Gabino Escribano, referente de la gastronomía cordobesa.

“Ha caído un poco el consumo. Antes con la inflación que había, no quería tener los pesos en el bolsillo y salía a consumirlos en salidas gastronómicas, en esparcimiento, vinotecas”, analizó el empresario.

“Hablamos con muchos colegas que les está pasando lo mismo. Ahora la plata cuesta conseguirla y vale”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Según el Centro de Almaceneros la inflación fue del 2,2% y el 50,4% de los hogares eliminó alguna comida

“30% menos de consumo”

Para Escribano “lamentablemente” habrá “una disminución de la oferta gastronómica y del esparcimiento en general”. “Vamos a tener que tratar de ser eficientes para los que quedemos no la pasemos tan mal”, subrayó.

“La disminución de la demanda ya se dio. Hay menos demanda, hay por lo menos 30 por ciento menos de consumo en gastronomía, en todo lo que sea esparcimiento. Y la oferta se va a tener que acomodar a esta nueva realidad que estamos viviendo”, concluyó el empresario.

Ante esta difícil coyuntura muchos locales cordobeses adoptaron el menú ejecutivo nocturno y promociones para tratar de revertir la caída de las ventas.