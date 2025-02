'Bebelo' Reynoso y su retorno a Talleres: "Quiero usar la 33, ya la pedí"

Emanuel Reynoso volvió a Talleres. El talentoso volante creativo regresa al club después de seis años y genera gran ilusión en los hinchas albiazules. Su último paso fue por Tijuana de México, pero ahora, tras recibir el llamado de la dirigencia, decidió volver a ponerse la camiseta del 'Matador'.

Este viernes, 'Bebelo' habló en conferencia de prensa y explicó los detalles de su regreso a barrio Jardín. "Estoy feliz de volver, esperaba que se dé la noticia. Me daba tranquilidad hablar con la gente del club. Les agradezco porque hicieron un esfuerzo", expresó emocionado el futbolista surgido de la cantera albiazul.

El talentoso mediocampista destacó el papel fundamental de Andrés Fassi, Pablo Guiñazú y Alexander Medina en su vuelta. "Ellos fueron los que me llamaron y me propusieron volver. Desde el primer momento me sentí cómodo con la idea", contó.

Reynoso también habló sobre su estado físico y la posibilidad de estar en el partido de este domingo ante Lanús, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025. "No sé si voy a estar, vengo entrenando, pero es decisión del técnico. Es muy difícil el fútbol argentino, tiene un ritmo muy alto. Yo también estoy con ritmo, me estuve preparando", aseguró.

En cuanto a su nueva etapa en el equipo, el mediocampista dejó en claro su compromiso. "Vengo a comprometerme con Talleres, a dar lo mejor de mí y a aportar para el grupo. Estoy muy feliz de volver a mi casa, que es Talleres", afirmó con entusiasmo.

“Jugar con Botta es un deseo. Es un gran jugador, de mucha técnica y tiene una pegada impresionante. Ahora le aporto más sacrificio y marca a mi juego”, dijo el 'Bebelo'.

Además, adelantó el dorsal que usará en su regreso. "Quiero usar la 33, ya la pedí. Vi la presentación de la camiseta y está muy linda", comentó con una sonrisa.

El regreso de Reynoso es una de las grandes noticias para Talleres en este mercado de pases. Con su talento y experiencia, el volante buscará ser una pieza clave en el equipo y ayudar al Matador a pelear por los objetivos de la temporada.

“No lo llamé a Pavón, pero ojalá pueda volver. Es un deseo de todos, pero es una decisión que debe tomar él”, manifestó.