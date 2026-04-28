Belgrano, en octavos: clasificación sellada y cuentas abiertas

Belgrano ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final del Torneo Apertura, una clasificación que llegó favorecido por el triunfo de Argentinos Juniors sobre Huracán en el cierre de la fecha 16.

El triunfo del 'Bicho' terminó de acomodar el tablero y dejó al elencode Alberdi dentro del grupo de los ocho mejores de la zona B.

La jornada del lunes, cargada de tensión y cálculos, resultó decisiva: con ese marcador ajeno, el 'Pirata' selló su pasaje a la próxima instancia, confirmando su presencia en los cruces eliminatorios y cumpliendo así uno de los objetivos trazados para esta etapa del campeonato, en una definición que se resolvió más en la matemática que en el juego. El domingo la sensación era agridulce en los hinchas de la 'B' tras la derrota ante Gimnasia de La Plata. Entonces, esta derrota del 'Globo' les hizo esbozar una sonrisa.

Sin embargo, no todo es favorable en el panorama celeste, porque las combinaciones ya dejaron en claro que el equipo no podrá escalar hasta el cuarto puesto, lo que implica que deberá afrontar los play offs lejos de casa, una desventaja nada menor.

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De cara a la última fecha, en la que enfrentará a Sarmiento de Junín, lo que queda en disputa no es el boleto sino la ubicación final dentro de la Zona B, un rango que oscila entre el quinto y el octavo lugar y que definirá no solo el rival, sino también el contexto en el que deberá encarar la fase eliminatoria.

En ese escenario aparece con fuerza la posibilidad de un cruce directo en la tabla con su clásico rival, en una pulseada que podría ubicar a Belgrano y Talleres en posiciones contiguas, mientras el 'Matador' aún tiene margen para moverse en una franja más amplia; aun así, el peor desenlace para la 'B' sigue siendo caer al octavo escalón, una situación que dependerá de una serie de resultados combinados.