Belgrano femenino goleó a Huracán y quedó a un punto de Boca

Qué semana para Belgrano. Y las alegrías se multiplican en barrio Alberdi.

Ahora el equipo comandado por la 'Pomu' Sánchez obtuvo una gran victoria por la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera división del fútbol femenino de AFA y se ilusiona.

Las 'Piratas' le ganaron en el Gigante de Alberdi por 4-0 ante Huracán, y quedó a tan sólo un punto de las punteras de la Zona A: Boca. Belgrano 13 puntos, mientras que las 'Gladiadoras' tienes 14.

El 'Ruso' Zielinski se emocionó con la clasificación de Belgrano

Las 'Piratas' son cosa seria

La volante central Victoria 'Colo' Arrietto abrió el marcador para las Celestes; luego, ampliaría la delantera uruguaya Alaides Paz antes del cierre de la primera etapa. En el complemento, la centrodelantera Mayra Acevedo marcó el tercero y el cuarto para sellar el resultado.

Las dirigidas por la 'Pomu' formaron con: Brisa Río; Belén Taborda, Milagros Vargas, Sofía Salas; Victoria Arrietto, Fátima Barone, Betina Soriano, Romina Núñez; Laura Felipe, Mayra Acevedo y Alaides Paz.