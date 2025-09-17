El 'Ruso' Zielinski se emocionó con la clasificación de Belgrano

Hay ilusiones, sueños, sacrificios, esperanzas, argumentos, sensaciones, de todo le pasa al fanático de Belgrano por estas horas. El fútbol, simplemente fútbol. Pero al hincha de Belgrano nadie le quitará que esto que acontece es tan relevante y de dificil explicación. Porque emociona, son sentimientos; y nadie puede discutir esas cosas que pasan por la piel y el corazón. Fútbol, Belgrano; ilusiones que se llevan dentro.

Y por eso, la sonrisa de los hinchas del 'Pirata' no se borrará por varios días. Una sonrisa gigante como el Gigante. Belgrano es semifinalista de la Copa Argentina, un sueño que parecía lejano, ahora suma adeptos y confianzas. La 'B' le ganó por 3-1 a Newell's, mostrando gran juego, individualidades, aportes colectivos... y en la próxima instancia se medirá ante Argentinos Juniors.

El acompañamiento del pueblo 'pirata' fue increíble en San Luis. Una multitud acompañó al equipo de Ricardo Zielinski en el estadio La Pedrera, Villa Mercedes; que deliró con los goles de Franco Jara y Lisandro López.

Para sacarse una selfie con una de las copas más importantes del mundo

"Quiero decir algo importante"

Por tal motivo, al término del juego, el 'Ruso' en la conferencia de prensa se mostró emocionado. "Me pareció un muy buen partido en todas las líneas. Quiero decir algo que para mí es muy importante: quiero felicitar a la gente. La verdad, fue maravilloso, un sentido de pertenencia increíble. Quiero felicitar a todos los que vinieron, por el esfuerzo, por ser un montón de gente que no la está pasando bien. Fue un momento que utilizamos para darnos cuenta de muchas cosas”, dijo el DT visiblemente sensible por lo vivido.

Y fue por más: "La gente de Belgrano, para mí, es única y ojalá podamos darle una alegría”; al tiempo que agregó: “La gente de Belgrano siempre me emociona, la verdad, desde siempre. Cuando veníamos para acá, era algo impresionante. Al que no lo emociona, es porque no tiene sangre en las venas”.