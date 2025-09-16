Para sacarse una selfie con una de las copas más importantes del mundo

La aerolínea colombiana Avianca es patrocinadora de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el ciclo 2025-2026 y en el marco de ese patrocinio, el próximo sábado 20 trae la Copa Libertadores para que los hinchas y quienes quieran verlo y sacarse una foto con el trofeo, lo puedan hacer en el Shopping DOT, de Vedia 3600, pleno centro de Buenos Aires, de 10 a 22 con acceso libre y gratuito.

Actualmente Avianca acompaña las competiciones más importantes del continente, como la Conmebol Libertadores, Conmebol Libertadores Femenina, Conmebol Sudamericana y Conmebol Recopa.

A través de la red de más de 80 destinos de Avianca, la alianza con Conmebol permite conectar la pasión por el fútbol de millones de aficionados de los 44 destinos a los que vuela en Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela.

En Argentina, la aerolínea ofrece más de 40 frecuencias semanales, que enlazan Ezeiza (Buenos Aires) con Bogotá, Medellín, Guayaquil y Quito, y Aeroparque (Buenos Aires) y Córdoba con Bogotá.

Desde Córdoba, Avianca vuela a Bogotá con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, con regreso desde la capital colombiana los lunes, miércoles y viernes.

Los vuelos entre el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, se realizan con aviones de la flota Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros lo que representa más de 1.080 asientos a la semana para conectar entre ambas ciudades.

David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica, afirmó: “A través de esta alianza entre Avianca y la Conmebol celebramos que creer nos hace volar y que cuando creemos en lo extraordinario, podemos alcanzar cosas increíbles. Hoy, el fútbol es una pasión para millones de latinoamericanos y argentinos. Por eso, nuestro compromiso como Avianca es ofrecer una de las redes de rutas más robusta de nuestra historia, conectarlos con los destinos que quieren para disfrutar del deporte que aman y, en este caso, cumplir el sueño de tener una foto única con la Libertadores”.