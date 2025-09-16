Belgrano vs. Newell’s: cómo será el operativo de seguridad para el traslado de hinchas hasta San Luis

El miércoles 17 de septiembre se vivirá un encuentro clave por los Cuartos de Final de la Copa Argentina: Belgrano y Newell’s Old Boys se enfrentarán a partir de las 18 en el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. El escenario, con capacidad para 28 mil personas, tendrá 14 mil lugares destinados a hinchas celestes y 11 mil para los rojinegros.

Para este cruce decisivo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO), definió un operativo especial coordinado por la dirección de Planificación de la Policía de Córdoba. El esquema prevé controles en rutas, colectivos y vehículos particulares, con la participación de la Policía Caminera, G.O.P., S.E.O.M. (motos), DUAR, Guardia de Infantería y distintas departamentales.

El recorrido de Belgrano

El Club Atlético Belgrano trasladará a sus hinchas en 52 micros, que saldrán de Córdoba entre las 04:00 y las 06:00 del miércoles. El trayecto será por la Ruta Nacional 36 hasta Río Cuarto y luego por la Ruta Nacional 8, ingresando a San Luis por el puesto de Vizcacheras, donde los colectivos serán encapsulados por la policía local hasta Villa Mercedes.

El recorrido de Newell’s

En el caso de Newell’s Old Boys, los 20 micros partirán desde Rosario a la 01:00 de la madrugada. El camino trazado será por la Ruta Nacional 33 hasta Rufino, para luego continuar por la Ruta Nacional 7 al ingresar en Córdoba. El acceso a San Luis se hará por el puesto limítrofe de Justo Daract, con acompañamiento policial hasta destino.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó: “Este es un operativo que trabajamos junto a los ministros de Seguridad Nancy Sosa (San Luis) y Pablo Cococcioni (Santa Fe). Durante todo el recorrido habrá controles especiales para garantizar que el traslado sea ordenado y seguro”. Y agregó: “Con más de 70 colectivos en circulación, reforzamos la prevención antes, durante y después del evento. Queremos cuidar tanto a los hinchas como al resto de las personas que transitan por nuestras rutas”.