Belgrano. Luis Fabián Artime: “Estoy triste por no estar entre los ocho primeros"

El torneo ya finalizó para Belgrano. La definición del Apertura sigue su marcha, pero en Córdoba se mira por TV. Por eso, es tiempo de reflexión, análisis, balances y gestiones en Alberdi. En ese marco, el presidente del 'Pirata', Luis Fabián Artime, tuvo diversos diálogos con la prensa y afirmó su malestar por no haber entrado a la etapa decisiva del campeonato.

El 'Luifa' realizó un profundo análisis del presente futbolístico del equipo. Con un tono autocrítico, reconoció errores, se mostró comprometido con corregir el rumbo y anticipó movimientos en el próximo mercado de pases. “Asumo la total responsabilidad, nos hemos equivocado. Vamos a corregir errores y traer defensores”, afirmó tajante Artime, quien también fue contundente sobre las necesidades del plantel: “Como mínimo, traemos tres defensores”.

El mandatario celeste reconoció las dificultades de competir en un mercado donde las diferencias económicas son marcadas. “Es muy difícil armar un plantel competitivo, más cuando no contás con la posibilidad que tiene River. Hace dos meses lo puteaban a Gallardo y ahora sale ovacionado, porque es el equipo que River pensó. Nosotros también pensamos, con menos dinero, armar un equipo así, pero no nos alcanzó”, señaló.

Luis Adolfo Galván: “Extraño mucho jugar a la pelota”

En la charla, el directivo remarcó que el principal déficit del equipo está en el fondo: “Sabemos que tuvimos falencias en la zona defensiva”. Consultado sobre algunas decisiones cuestionadas por los hinchas, el presidente fue sincero: “No leí el mensaje de la gente con lo de Erviti, lo asumo”.

De cara al próximo mercado de pases, que se abrirá en un mes y medio, Artime aseguró que ya están trabajando en reforzar al plantel, aunque evitó dar nombres. “Hoy conseguir un tres es dificilísimo. Estamos abocados en eso”, confesó. “No voy a hablar de nombres… falta un mes y medio para que se abra el libro de pases”, agregó.

Cuti Romero, tras los pasos de Osvaldo Ardiles

¡¿Guido Herrera en Belgrano?!

Uno de los momentos, en estas charlas con la prensa, que más llamó la atención, fue la que tuvo el 'Luifa' con los periodistas Marcos Torrejón y Fernando Genesoni, quiénes en radio Impacto, vivieron esta escena:

- ¿En algún momento se les cruzó por la cabeza ir a buscar a Guido Herrera?

- Eeeeeh -piensa, mientras toma un mate -... Le tengo un respeto bárbaro a Guido, es un arquero formidable, que lamentablemente hizo historia en el club de nuestros primos, contricante nuestro, me parece que... Vamos a ser realista, me piden a mi del frente al 'Chino' Zelarayán'...

- Sí, pero el 'Chino' no está en el momento que está Guido.

- Sí, pero cuánto te van a pedir. No el jugador, el club; o te lo van a dar a préstamo.

- Sabes que no lo estás descartando.

- Yo no descarto a nadie. Yo no descarto a nadie. Él hizo las inferiores acá...