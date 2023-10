“Beto”, el cordobés que levanta la bandera contra el maltrato infantil

“¿Cómo se puede ayudar a Mirtha para que Santino esté mejor?” Humberto ‘Beto’ Roccia (33), licenciado en administración de empresas, cuenta que la Fundación Dignamente, el proyecto que inició hace siete años junto a su esposa María Soledad Scheurer (34), ingeniera agrónoma y estudiante de sicología, surgió como respuesta a aquel cuestionamiento.

Explica la situación que los interpeló: “Con ‘Sol’ éramos novios y estábamos haciendo un voluntariado en Weisburd, un pueblo de Santiago del Estero, y caminando por el lugar una mamá nos llamó para compartir unos mates en su casa. Allí nos contó que se sentía triste, angustiada y sola, en un contexto de adicción y de violencia doméstica”.

“Su hijo estaba abrazado a ella y no la soltaba -añade-, y cuando le entregué un camioncito de juguete, ni siquiera atinó a agarrarlo. Ahí Mirtha nos explicó que ‘Santi’ no hablaba y que tenía problemas de retraso debido a su situación familiar, y en ese momento empezamos a pensar qué podíamos hacer”.

En Weisburd y otras dos ciudades santiagueñas, Quimilí y Campo Gallo, ‘Beto’ y ‘Sol’ pusieron en marcha un proyecto que promueve el cuidado de las infancias, con un modelo que hace foco en la educación a los adultos responsables.

“Partimos de una base que nos moviliza muchísimo: en Argentina, tres de cuatro menores sufre maltrato por parte de sus padres o sus cuidadores. Y a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas, la cifra es seis de cada diez”, apunta Roccia.

“El maltrato no es sólo físico. Puede ser verbal, sicológico, gritos, ausencia, una conducta negligente o una respuesta inapropiada, y tiene un impacto muy grande en cuanto al crecimiento, el aprendizaje y la sociabilización”, remarca.

ASUNTO DE FAMILIA. ‘Beto’ y ‘Sol’, que hoy son matrimonio, idearon la Fundación Dignamente tras compartir un voluntariado en Santiago del Estero. /// FOTO: FUNDACIÓN DIGNAMENTE

Y explica la dinámica de trabajo: “Mientras los niños y niñas de hasta tres años asisten diariamente a salas de primera infancia, los adultos participan una vez por semana de actividades educativas. Allí no se brindan pautas de crianza exitosa, sino que se trata de un espacio de encuentro y de mucho entretenimiento, donde entre todos construimos aprendizaje. También hay instancias que son individuales, ya que tenemos papás que sufren adicciones o mamás que son víctimas de violencia de género”, puntualiza.

“Si bien el maltrato infantil no deja de ser una problemática de todas las esferas sociales, nosotros ponemos el foco en los sectores más vulnerables”, cuenta el director general de la Fundación Dignamente, que pronto tendrá su cuarta escuela en Río Cuarto.

“La idea de expandirnos fue una de las movilizaciones internas que produjo la pandemia, y estamos muy felices de poder replicar el modelo en nuestra ciudad”, destaca.

Causa nacional

“Es un trabajo complejo, pero estamos convencidos de que se puede”, afirma ‘Beto’, quien asegura que compartir esta tarea con ‘Sol’ representa “un plus” para la vida de su familia, que completan “los peques” Agustino (4) y Felicitas (2).

Cuenta que la ONG involucra a “más de cincuenta profesionales”, entre docentes, sicólogos y personal de áreas de gestión, administración, comunicación y socios.

“El proyecto se financia con el pequeño aporte de muchas personas, y después hay empresas que creen en lo que hacemos y que también colaboran. Nuestro presupuesto mensual oscila entre los ocho y diez millones de pesos”, detalla.

La labor de la Fundación Dignamente beneficia a 150 familias y Roccia sueña con que su modelo de trabajo pueda expandirse. “Queremos juntar mil firmas para que esto llegue al Congreso. La idea es que otras personas lo repliquen, para que pueda llegar a todos los barrios del país. Es necesario que las políticas de asistencia se complementen con propuestas como la nuestra, que abrazan algunas realidades desde otros lugares”, enfatiza.

“Ahora también estamos buscando personas que quieran votarnos, porque el premio nos daría mucha visibilidad y también nos permitiría finalizar las obras en Río Cuarto”, añade sobre su nominación como uno de los ocho finalistas de “Abanderados de la Argentina Solidaria”.

Se trata de la distinción que la Fundación Noble, El Trece y Luz Libre entregan desde hace quince años a personas que se destacan por el impacto social de sus acciones y que al mismo tiempo pueden resultar un ejemplo inspirador.

PROYECTO MODELO. "Es necesario que las políticas de asistencia se complementen con propuestas como la nuestra", afirma Roccia. /// FOTO: FUNDACIÓN DIGNAMENTE

La chance de transformarse en abanderado representa una paradoja en la vida de ‘Beto’. Él mismo lo cuenta: “Una semana antes de terminar el secundario llegué al límite en conducta y, aunque no tuve que rendir todas las materias porque era buen alumno, no me dejaron ir más a clases. Como mis compañeros me vieron triste, me dijeron que los esperara a la salida para tomar algo en un kiosco. Al tercer día, el portero del colegio, el San Buenaventura, me vio pasar y me pidió ayuda para cargar unas cajas en una camioneta y un fraile me invitó a que lo acompañara hasta un barrio de la comunidad boliviana”.

“Apenas llegué -continúa- unos chicos se acercaron y me dijeron ‘profe, queremos que nos dirija en un torneo de fútbol”. Yo no entendía nada, no era profe y estaba ahí de casualidad, pero después fui y terminamos saliendo campeones, una locura. Ahí me di cuenta de que con poco se podía ayudar a la gente a estar mejor, y eso me cambió la vida”.

A Roccia es muy fácil reconocerlo por las calles, ya que anda enfundado en una camiseta celeste y blanca, costumbre que, según explica, trasciende a su pasión futbolera.

“Todos amamos a la Selección Argentina y vimos lo que generó en el último Mundial, algo que después no se traslada a lo cotidiano, eso de tirar todos para el mismo lado. Por eso la elegimos como nuestro uniforme de trabajo. Nos presentamos ante la sociedad con esa camiseta y el logo de la fundación, porque queremos que seamos muchos los que hinchemos a favor de que se termine el maltrato infantil”.

