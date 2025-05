Bornoroni pide “gente común” para las listas de LLA y cuestiona la falta de ajuste en Córdoba

Gabriel Bornoroni aseguró que la política cordobesa requiere “caras comunes” y criticó al gobierno de Martín Llaryora por no demostrar austeridad antes de votar la reforma previsional. Sus declaraciones anticipan un debate tenso en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados de la Nación.

Bornoroni enfatizó que las candidaturas deben reflejar la realidad diaria de los cordobeses y no el mismo entramado partidario de siempre. “En la provincia apuesto a la renovación: necesitamos gente nueva que sienta lo que un ciudadano cordobés, no la vieja política que lleva décadas sin percibir sus problemas”, dijo en diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7). Con esa frase, defendió la idea de una “lista pura” integrada por ciudadanos sin trayectoria política.

Reproche al gobierno provincial

El jefe de bloque libertario cuestionó la coherencia fiscal de la gestión local. Mientras celebró que el presidente Javier Milei cerrara ministerios y despidiera “ñoquis”, advirtió que en Córdoba no se replicaron esas medidas: “No han hecho ningún recorte a la política, no veo que hayan achicado ministerios ni agencias.” Así, apuntó directamente a la administración de Llaryora por avalar la reforma sin antes demostrar recortes de gasto.

Respecto al proyecto previsto en el temario de mañana, Bornoroni subrayó la falta de detalles sobre el financiamiento. “La reforma previsional no dice de dónde sale la plata y quiere romper el equilibrio fiscal sin detallar el origen de los recursos.” Adelantó que su bancada exigirá enmiendas que garanticen la sostenibilidad del sistema y la transparencia en el uso de fondos públicos.

Relativizó el “circo $Libra”

En alusión al escándalo cripto, el diputado relativizó la comisión investigadora que se había formado y que fue disuelta a través de un decreto del presidente. “Por eso yo le llamo el ‘circo Libra’. No tienen nada, no hay nada y el tema está en la justicia… si no hacemos esto, ¿qué querés que hagamos? No tenemos otro tema.” Con ese comentario desestimó las acusaciones de vínculos con el fraude.