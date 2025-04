Bornoroni: “todos quieren ser candidatos de LLA, pero hoy ponemos a Juan Pérez y le ganamos a Schiaretti”

El opaco tercer puesto de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones para convencionales constituyentes en la provincia de Santa Fe encendió algunas luces de alerta en el espacio libertario. Tal como viene sucediendo en todos los procesos electorales donde participa LLA y en los que Javier Milei no figura en la boleta, los resultados son más bien modestos, lo que da pie a la posibilidad de que el espacio libertario conforme alguna alianza.

Como siempre, el espacio está dividido entre quienes formar una alianza con aquellos que estén alineados a las políticas del gobierno nacional y una mayoría que prefiere ir a las urnas con los candidatos "propios". De todas formas, en el mundillo libertario son conscientes de que quien terminará decidiendo será el presidente, junto a su hermana Karina. Abierto al diálogo "con todos", el diputado Gabriel Bornoroni deja en claro que el partido será quien decida, pero en diálogo con Perfil Córdoba deja en claro que la estructura de LLA en Córdoba es fuerte y que "la gente responde a Milei, lo apoyan, sea quien sea el candidato".

-¿Cómo viene el armado de La Libertad Avanza en Córdoba?

-Estamos yendo a cada uno de los departamentos de Córdoba, visitando y apoyando a los referentes de cada uno de esos lugares. Ya tenemos todo armado: la visita me sirve a mí y le sirve a ellos para cada uno de nosotros empoderarnos.

-¿Para qué le sirve a usted?

-Para seguir armando… no, no hablo de candidaturas, todo a su tiempo.

-¿Cuán fuerte es la estructura de LLA?

-¿Comparada con 2021…? No hay punto de comparación. Ahora tenemos una estructura, tenemos gente que está trabajando en cada una de las localidades, aparte del departamento, que son voceros del presidente Milei. Nosotros tenemos La Libertad Avanza, que es el partido del presidente. Hay que tomar dimensión de eso. Ahora hay una prolijidad, con gente nueva, tratando de que en todas las localidades, cuando haya elecciones, podamos tener nuestros candidatos.

-¿Cómo es armar una estructura, con todo lo que eso implica, y que casi todas las semanas aparezcan extrapartidarios que suenan como candidatos de LLA?

-Ahora, yo te pregunto: ¿quién lo dice? ¿quién dice que van a ser candidatos? Porque yo leo las notas. ¿Escuchaste lo que dijo Guillermo Francos en el Congreso? Bornoroni es el candidato nuestro en Córdoba y vamos a armar con otros, con todos. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, pero después el periodismo saca sus conclusiones, lo cual no está mal, pero hay algunas ideas donde no comparto para nada lo que dicen y no sé con quién hablan. Por ahí hablarán con el PJ y tienen ganas de tirar verdura o hablarán con alguno de los que quieren que digan que el candidato es tal o cual. Pero está bien, yo no puedo decir nada. La Libertad de Avanza tiene sus propios candidatos y está armando la estructura desde que el presidente llegó al poder.

-Por ejemplo, trascendió que De Loredo podría ser candidato de LLA. ¿Lo ve viable?

-Yo digo una cosa: ¿vamos a poner en la lista al 1 de la UCR y a la 2 del PRO? ¿Para qué armamos el partido, entonces?

-Pero qué pasa si Milei o su hermana llegan a un acuerdo…

-Pero hay que tener en cuenta el contexto: hoy, siendo La Libertad Avanza, le ganamos a Schiaretti poniendo en la lista a Juan Pérez…

-¿Tan así? ¿Está seguro que eso puede pasar?

-Bueno, yo no soy político, vos sabés que yo hago política sin ser político. Yo lo que estoy viendo es que la gente no quiere votar más lo mismo de siempre y en las legislativas van a votar los diputados que acompañan al presidente. ¿A qué diputado van a votar? ¿A los que quieran apoyar al presidente o a Schiaretti? No es difícil.