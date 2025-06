Botta Bernaus alerta sobre el impacto del abandono de rutas: responsabilidades compartidas y falta de soluciones

En medio del reclamo de los gobernadores al presidente Javier Milei por el recorte del 23,3% en los fondos nacionales destinados a obras públicas, el estado de las rutas y caminos del país vuelve a estar en el centro de la escena. Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en Derecho de Tránsito y Seguridad Vial, advierte que “no se puede pensar en seguridad vial si no pensamos en brindar una infraestructura con unas condiciones de seguridad, que tiene que ver con el estado, el mantenimiento, la señalización y varias otras cosas”.

Infraestructura, mantenimiento y responsabilidades

Botta Bernaus remarcó que “no sólo son problemáticas las rutas nacionales, que está claro que quien es el titular de la vía, que es el Estado Nacional, tiene que mantenerla, sino que uno que circula por la Argentina y muchas rutas provinciales que están igual y peor y ya no le podemos reclamar al gobierno nacional ese tipo de cosas”.

Más violencia en los controles viales: Un conductor agredió a un policía de la Caminera y fue detenido

En este punto, el especialista —en diálogo con Punto y Aparte, Radio Punto a Punto (90.7)— reconoció que “Córdoba ha tenido una política acertada, alguna vez dije que el gobierno de Schiaretti era el que más había hecho por la seguridad vial, porque justamente había generado una infraestructura de mejores condiciones y yo no hago política ni me interesa la política”.

Aun así, advirtió sobre la situación en muchas ciudades y provincias: “Hay muchas rutas provinciales y, ni hablar, algunas ciudades con avenidas y calles destruidas que no se lo van a poder reclamar al gobierno nacional y van a tener que mirar ‘cómo andamos por casa’”.

Ejemplos concretos: abandono y demoras

El abogado recordó que “Entre Ríos hace muchísimos años que la red diaria es un desastre, hace muchísimos años, rutas paradas, rutas sin señalización, desvíos donde de noche no sabés dónde viajás, dónde vas”.

A su vez, relató su experiencia reciente en la Patagonia: “hace poco estuve en Neuquén, que la ruta que une Neuquén con General Roca, me decían que hace 12, 13 años que está en construcción. Y esa ruta de 40 km donde bajan todos los camiones que trasladan la arena para el fracking de Vaca Muerta, en vez de hacerlo en 30, 40 minutos, tardan 2 horas y media. Incluso me encontré con la colocación de semáforos de 3 minutos. Yo no he visto en mi vida semáforos de 3 minutos y la congestión es permanente en esa ruta y hace 13 años que se está construyendo”.

El debate por los radares y la recaudación

Botta Bernaus también puso el foco en la proliferación de radares y la legitimidad de su uso: “hay muchas provincias y municipios donde están instalando radares para multar comportamientos y ni siquiera le estamos ofreciendo lo mínimo que es una ruta en medianas condiciones de seguridad. Entonces, me parece que hay una contradicción fortísima con esto y que es importante que lo pongamos blanco sobre negro”.

Multas y quita de planes: Río Cuarto busca limitar las actividades "extorsivas" de los naranjitas

Planteó que, en muchos casos, “en nombre de la seguridad vial se están haciendo tantas barbaridades que, claro, después uno es políticamente incorrecto porque está marcando esto”, y reclamó un debate de fondo: “no necesitamos vulnerar los derechos para hacer cumplir las normas de seguridad vial”.

Caminos rurales y deficiencias fuera del radar urbano

En cuanto a los caminos rurales, el especialista señaló que “el Estado de los caminos rurales normalmente son mantenidos por consorcios, pero los consorcios a veces se quejan de que las provincias o el Estado Nacional no hacen los desembolsos pertinentes para que se pueda llevar adelante la tarea”. Y añadió: “hay muchas deficiencias que tal vez los ciudadanos no lo veamos tanto porque no vamos por los caminos vecinales, pero para el campo es clave y eso también hay que ponerlo sobre el tapete”.

Urgencias, proyectos de largo plazo y controles

Botta Bernaus fue enfático: “la seguridad vial no espera, no podemos esperar que se alineen todos los astros para tener mejores rutas. Es muy difícil hacer autopistas y autovías en tiempo récord. Necesitamos proyectos de largo aliento. No hace falta hacer 100 km por año, pero si pudiéramos garantizar 50, en 10 años tendríamos una red de autopistas que sería un modelo”.

Consultado sobre los recientes hechos que involucraron a agentes de la Policía Caminera, Botta Bernaus opinó que “el sistema judicial tiene que castigar severamente estas conductas que ponen en peligro la vida, no sólo del personal policial, sino de la ciudadanía. No podemos admitir que en sociedad uno decida si va a respetar o no va a respetar un control. Eso no lo podemos admitir”.

No obstante, aclaró: “no quiero actos heroicos de ese tipo, lo digo como ciudadano. No puedo de ninguna manera avalar que sea una práctica que yo le pida al personal policial que se cuelgue, se tire arriba del capó, porque su función es absolutamente indispensable, no es poner en riesgo innecesariamente su vida. La policía tiene riesgo siempre, pero esto es un riesgo innecesario. Nadie puede parar un vehículo de 2.500 kg tirándose arriba y además generando un riesgo enorme”.