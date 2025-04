Brouwer de Koning no excluye al juecismo de una potencial alianza entre la UCR, Milei y el PRO

-¿Rodrigo de Loredo será candidato a diputado nacional por el radicalismo o en una alianza con La Libertad Avanza? ¿O con el PRO?

-Estoy dentro del espacio que trabaja para que De Loredo sea gobernador en 2027, pero hay un paso previo este año, ya que es muy importante renovar la banca que se pone en juego. Se habla y se hablará mucho de alianzas… las conveniencias son los frentes. Si se puede acordar con La Libertad Avanza, aparentemente sería conveniente, pero si me preguntan a mí no sería lo que más me gustaría. También se está hablando con el PRO para armar de nuevo Juntos por el Cambio. La verdad es que todo está en proceso y no hay nada dicho. Hay que decir que la última palabra la tiene el radicalismo, a través del Congreso provincial, que aún no tiene fecha de convocatoria.

-¿Cuándo habla de armar de nuevo Juntos por el Cambio en la provincia, quiere decir que no descarta sumar al juecismo?

-También puede ser el Frente Cívico. Por eso digo que existe un proceso de diálogo para ver cómo va a ser el armado y obviamente debe existir un programa en el que se compartan ideas comunes. Eso es un trabajo que tienen que hacer los partidos. Siempre se habla de acuerdo programático. Uno trata de unirse y ver los puntos de coincidencia. Obviamente, en los frentes los partidos conservan su identidad pero si hay una unión con otras fuerzas es porque existen puntos de coincidencia. Todo eso es lo que hay que conversar. No hay nada cerrado, pero el radicalismo está abierto y dispuesto a generar acuerdos con las fuerzas con las que se puedan lograr puntos en común.

-En Córdoba el radicalismo tiene un fuerte enfrentamiento interno y ya existen reclamos judiciales.

-El radicalismo siempre tuvo diferencias internas y somos un partido con mucho dinamismo democrático. Es una característica de nuestro partido, no me sorprende, al contrario. Es común que antes de un proceso electoral aparezcan voces que piensan distinto. Son dirigentes que plantean sus posturas y se dirimirá de la forma que se tenga que dirimir. Lo que sí es cierto es que el Comité Provincia elevó una nota dirigida a todos los comités de Córdoba para ver si ven oportuno hacer una interna. Creo que no sería bueno que el radicalismo en este momento tenga una interna. Ese relevamiento se está haciendo y espero que se puedan lograr acuerdos partidarios para que no vayamos a una interna porque en este contexto no sería sano para nuestro partido

Apoyo con reservas a la Casa Rosada

“Desde el radicalismo actuamos con responsabilidad y por eso apoyamos medidas macroeconónimicas y el acuerdo con el Fondo Monetario, como lo hicimos también en su momento con Alberto Fernández”, indicó la dirigente de Río Tercero.

Brouwer de Koning habló de la primera exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, que repetirá el martes, donde será interpelado por el escándalo cripto: “En su primera exposición habló de los éxitos económicos del gobierno. Nosotros le advertimos en su momento sobre el agotamiento del modelo y que había que hacer cambios sí o sí. La modificación que hicieron fue positiva y en ese contexto se da también un acuerdo con el FMI. Si llegás a esto es porque las cosas tampoco estuvieron bien. Sabemos que tomaron un Estado enorme con un gran desfalco, con abusos”.

“Este acuerdo con el FMI –precisó– implica más deuda. Este cambio de rumbo fue positivo, pero parece que el único objetivo es reducir gastos. No estamos viendo el desarrollo del sistema productivo. Eso reclamamos: está bien reducir, pero si no hay incentivo a los sectores productivos, a los sectores industriales y a las pymes vamos a estar en una situación complicada”, añadió.

-Milei ya avisó que en junio desaparecen las reducciones a los derechos de exportación (retenciones).

-Nos pusimos muy contentos cuando se dispuso esa reducción porque el Gobierno quería imponer la suba en la propia Ley Bases que después tuvo que sacar por nuestro reclamo. El radicalismo dijo, no en ese momento, junto con los cambios en la movilidad jubilatoria. Sería importante que los productores liquiden el cereal, pero siempre esto estará vinculado a la conveniencia.