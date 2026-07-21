Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: una cámara la habría captado en la Terminal y hay un detenido por usar su tarjeta

La búsqueda de Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, se extendió a la provincia de Córdoba luego de que surgieran nuevos indicios sobre un posible paso por la capital provincial.

La fiscalía que investiga el caso amplió el operativo tras analizar imágenes de cámaras de seguridad registradas el 30 de junio en la Terminal de Ómnibus de Córdoba, donde familiares de la joven aseguraron haberla reconocido.

Quinteros: "El único sueño que tengo es terminar cada día con índices de seguridad tranquilos"

En las grabaciones aparece una mujer que coincide con las características físicas de Micaela mientras conversa con efectivos policiales. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los agentes la identificaron en ese momento y, al no detectar ninguna situación irregular, no la retuvieron. La mujer respondió con normalidad y, al ser mayor de edad, continuó su recorrido.

Ahora, esa secuencia quedó bajo análisis para determinar si efectivamente se trata de Micaela y reconstruir sus movimientos posteriores.

Un detenido por utilizar su tarjeta de débito

El sospechoso admitió haber sustraído el plástico y realizar distintas operaciones bancarias. Además, declaró ante los investigadores que estuvo con Micaela, aunque aseguró no conocer dónde se encuentra actualmente.

Ese testimonio es analizado por la Justicia como parte de la investigación para determinar qué ocurrió después de la desaparición.

Cómo es Micaela Albornoz

Ante la posibilidad de que la mujer permanezca en territorio cordobés, el Ministerio de Seguridad difundió nuevamente su fotografía y descripción física.

Micaela mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño con reflejos rubios, ojos marrones, tez trigueña y un piercing en el ombligo.

APROSS actualizó su App y sumó nuevas herramientas para gestionar la salud desde el celular

Al momento de desaparecer vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

Las autoridades solicitaron que cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Micaela sea informado de inmediato a la línea gratuita y anónima 134, disponible durante las 24 horas.

También pueden realizarse aportes a los teléfonos (0351) 4332647/48 o de manera presencial en la sede ubicada en Balcarce 251, en la ciudad de Córdoba.