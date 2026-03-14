Cada vez son mas los locales vacíos en el Centro de Córdoba: señal de alerta o solo alarma

La cantidad de locales comerciales vacíos en el centro de la ciudad de Córdoba aumentó en los últimos meses, aunque sin alcanzar niveles de alarma. Así lo concluye un nuevo relevamiento realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba (CaCIC), que salió a contrastar con datos propios los trascendidos que circulaban en los últimos días sobre una supuesta crisis en el comercio minorista céntrico.

Según el informe, la vacancia en el área central pasó del 4,3% al 6,5%. En términos concretos, eso equivale a menos de un local vacío por cuadra céntrica. "No es un dato alarmante, pero hay que seguirlo de cerca para saber si puede generar una tendencia", señaló la entidad en su comunicado.

El mismo trabajo de campo arrojó resultados diferenciados por zonas. En Nueva Córdoba, la tasa de desocupación trepó del 1,9% al 3,7%, casi duplicando su valor anterior. En el Centro la suba fue del 4,3% al 6,5%. La excepción fue la zona de Mercado Norte, que registró una leve mejora: bajó del 8,1% al 7,4%.

¿Porqué hay más locales vacíos?

"Menos de un local vacío por cuadra céntrica: no es alarma, pero amerita seguimiento", indicaron desde la Cámara.

El fenómeno responde a múltiples causas que se superponen. La caída del consumo y el aumento generalizado de precios presionan sobre la viabilidad de los negocios físicos. A esto se suma la competencia de las importaciones, la irrupción de plataformas de venta online y la proliferación de nuevos corredores comerciales en zonas descentralizadas de la ciudad.

Entre estos nuevos polos, CaCIC menciona la expansión hacia el sur —con ejes como las avenidas O'Higgins, Richieri y Valparaíso— y hacia el norte, con corredores como Av. Rafael Núñez, Recta Martinolli y Emilio Lamarca. Esta mayor oferta de locales fuera del centro histórico amplió la competencia por inquilinos y redistribuyó parte de la demanda.

Pese a este contexto, los precios de los alquileres comerciales se mantuvieron estables en términos nominales. El relevamiento no detectó caídas ni incrementos relevantes, lo que lleva a CaCIC a descartar el valor locativo como factor desencadenante del aumento de la vacancia.

En cuanto a las galerías comerciales céntricas, la entidad observa una dinámica particular: aquellas que lograron especializarse en un rubro o actividad concreta —mercerías, tecnología, peluquerías— presentan menor desocupación y se consolidan como "polos" temáticos. Las que no han logrado esa reconversión concentran la mayor parte de los locales vacíos.

El informe de fin de año de CaCIC ya había registrado una vacancia del 3,3% en el promedio general de la ciudad y del 15% específicamente en las galerías. Los nuevos datos del relevamiento exprés muestran que la situación evolucionó, aunque de manera moderada y con variaciones según la zona.