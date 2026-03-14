One Coin: parte de la reparación que pagaron los 12 condenados irá a damnificados de Márquez y Asociados

Después de meses de audiencias, finalmente la Cámara 10a del Crimen dictó su veredicto sobre la asociación ilícita montada en Córdoba para comerciar la falsa criptomoneda One Coin que debía tomar estado público en 2019 y nunca lo hizo. Por esa razón, los inversores que imaginaban tener acceso a una moneda virtual vieron naufragar sus ganancias.

Quizás lo más novedoso de la resolución del juicio es que una parte del dinero depositado por los ahora condenados será destinado a integrar el acervo económico con el cual la Justicia pretende resarcir a los damnificados de las presuntas estafas inmobiliarias de Márquez y Asociados.

Al inicio del juicio, en octubre del año pasado, se conoció que la firma y los socios principales de Márquez y Asociados habían invertido un millón de dólares en One Coin. Ese dinero fue depositado a nombre de ODT Argentina en S&C Inversiones.

Márquez y Asociados invirtió más de 1 millón de dólares en la falsa criptomoneda One Coin

Por esa razón, lo que ofrecieron y depositaron los responsables de la asociación ilícita y estafas de One Coin no será devuelto a los Márquez, sino que se puso a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, donde está radicada la causa por las estafas inmobiliarias. Hay que recordar que hubo 6.000 denuncias, de las cuales se van corroborando de a poco su entidad.

Cuánto dinero irá al fondo judicial de Márquez y Asociados

Los responsables de One Coin que ofrecieron dinero en concepto de reparación son: Gustavo Adolfo Amuchástegui, Daniel Cornaglia, Ricardo Beretta, Mónica Gabriela Blasco, Matías Andrés López, Ariel Eduardo Morassut, Edgar Nicolás Moreno Nancy Graciela Díaz, Aldo Javier Leguizamón y Manuel Vicente Peralta Guevara.

La suma total incluye US$91.700 y $48.000.000. Será distribuida entre 18 damnificados, en proporción a las inversiones.

Entre los estafados están la empresa Márquez y Asociados, Pablo Márquez y el contador de la firma Ramiro Gonzalo Nieva. El monto que les correspondería percibir no lo recibirán ellos. La Cámara 10a. del Crimen dispuso que sea remitido a la Fiscalía de Delitos Complejos que investiga las estafas inmobiliarias para integrar los bienes y activos detectados y congelados para resarcir a las víctimas de estas maniobras. Del juicio por One Coin los montos que irán al fondo para los damnificados de los Márquez son: $40.324.800 y US$62.732,43.

Hay otra novedad en el expediente por asociación ilícita y estafas de Márquez y Asociados. En las ultimas semanas, el fiscal Gavier inmovilizó más de 150 inmuebles que estaba a nombre de Cuatro Elementos, una firma satélite con la que hacían negocios los Márquez.

Los condenados de One Coin y el monto de penas

Volviendo al juicio por la falsa criptomoneda, la sentencia estableció las siguientes condenas:

Eduardo Alejandro Taylor: nueve años de prisión.

Manuel Vicente Peralta Guevara: ocho años de prisión.

Gustavo Adolfo Amuchástegui: ocho años de prisión.

Ricardo Beretta: siete años de prisión.

Daniel Cornaglia: seis años y 11 meses de prisión.

Ariel Eduardo Morassut: seis años y 11 meses de prisión.

Edgar Nicolás Moreno: seis años y 11 meses de prisión.

Mónica Gabriela Blasco: seis años y 6 meses de prisión.

Matías Andrés López: seis años y 6 meses de prisión.

Mariana Noel López: tres años y 10 meses de prisión.

Nancy Graciela Díaz: tres años de prisión en forma de ejecución condicional.

Aldo Javier Leguizamón: tres años de prisión en forma de ejecución condicional.

Por el tiempo transcurrido en prisión y los cursos que realizaron, los últimos dos que quedaban detenidos recuperaron la libertad. Taylor y Peralta Guevara cumplieron los 2/3 de la pena recibida.

Los fundamentos de la sentencia de la Cámara 10a. del Crimen se darán a publicidad el 8 de abril próximo a las 12:00.