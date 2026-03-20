Castigo en Alberdi: clausuran la popular de Belgrano

Para los socios, hinchas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico es un golpe. Y de los que duelen. La noticia cayó pesada en el mundo de Belgrano: la popular no estará habilitada para el cruce ante Racing Club.

El encuentro, programado para este sábado a las 22:15 en el Estadio Julio César Villagra por la fecha 12 del Torneo Apertura, se jugará con una restricción clave. La tribuna 'pirata', corazón del aliento celeste, permanecerá clausurada.

La medida fue resuelta por el COSEDEPRO tras los incidentes registrados en el clásico frente a Talleres. Un informe detallado del jefe del operativo encendió las alarmas: hubo episodios antes, durante y después del partido que, según el documento oficial, pusieron en riesgo la integridad física de simpatizantes, vecinos y efectivos policiales.

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Sanción

El castigo apunta directamente al sector donde se ubica la barra brava. Se encuadra en el artículo 4 del Reglamento Preventivo y Disuasivo del Deporte Federado, herramienta que habilita este tipo de sanciones ante hechos de violencia.

El contexto suma tensión. Días atrás, el estadio completo había sido clausurado de manera preventiva. Esa decisión fue luego revertida por el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas de Córdoba, lo que permitió que el partido se dispute en Alberdi, aunque bajo condiciones.

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Desde el inicio, las autoridades habían marcado dos ejes para justificar las medidas: un presunto exceso de aforo durante el clásico y los disturbios en las inmediaciones del estadio. Ambos factores terminaron inclinando la balanza hacia una sanción parcial, pero sensible.

La disposición será excepcional: solo regirá para el duelo ante Racing. Sin embargo, el impacto ya se siente. En Alberdi, el malestar es evidente. Porque más allá de los puntos en juego, lo que faltará es una parte esencial del ritual: la voz de la popular.

