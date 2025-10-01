Causa Conoc: se dan a conocer más de 1300 acreedores reclaman en el concurso preventivo

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 13° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 1) informó este martes la publicación del informe individual de acreedores correspondiente al concurso preventivo de las sociedades Conoc SRL, Khaliq Anwar SRL, Vlacol SAS y de las personas humanas Ezequiel Aurelio Ocaña y Verónica Inés Ocaña.

Quiénes son los estafados: informe completo de acreedores aquí

El juez a cargo, Oscar Lucas Dracich Loza, habilitó un enlace digital para que los acreedores insinuados puedan acceder al dictamen de la sindicatura y verificar su situación dentro del proceso concursal. En total, 1322 acreedores forman parte de la causa, lo que refleja la magnitud del caso que sacude al sector desarrollista cordobés.

La investigación judicial avanza en paralelo con la causa penal, en la que la Fiscalía imputó a cinco integrantes de la constructora Conoc Habitar por “estafas reiteradas en 37 hechos”. Se trata de los hermanos Ezequiel y Verónica Ocaña, señalados como coautores, y de Silvio González, Gonzalo Heredia y Anabel Meana, considerados partícipes necesarios.

El abogado de los damnificados, Carlos Nayi, sostuvo que se trata de la “primera señal fuerte contra quienes montaron un ardid para captar dinero a cambio de una promesa incumplible”, y recordó que desde 2013 se ofrecían lotes y planes de vivienda en predios sin autorización legal en zonas como Jesús María y Colonia Tirolesa.

La crisis financiera de la empresa derivó en la declaración de quiebra semanas atrás. Frente a las imputaciones, Ezequiel Ocaña negó haber cometido estafas y aseguró a PERFIL Córdoba que lo ocurrido responde a “errores de gestión” y no a un enriquecimiento personal: “Lejos de eso. Te podría decir que nos hemos empobrecido, como la mayoría”