Causa Malvinas: por qué la frase de Milei debilita el reclamo argentino según exembajadora en Londres

El discurso del presidente Javier Milei durante el acto por el 42º aniversario de la Guerra de Malvinas generó un terremoto político y diplomático. Su invitación a los isleños a "votar con los pies" por Argentina fue interpretada por expertos como un giro peligroso en la posición histórica del país. Entre las voces más críticas destaca la de Alicia Castro, exembajadora en el Reino Unido y referente en la causa Malvinas, quien aseguró que las palabras de Milei son "una herida de muerte a nuestra posición jurídica".

Castro, quien representó a Argentina en Londres durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue contundente: "Es la primera vez en 192 años que un presidente reconoce a los isleños como parte de la disputa. No hay tres partes: es una controversia bilateral entre Argentina y el Reino Unido, según la ONU".

La resolución 2065 de las Naciones Unidas, recordó, establece que el conflicto debe resolverse entre ambos Estados, sin incluir a los habitantes implantados por Londres.

La exdiplomática subrayó la gravedad de las declaraciones presidenciales: "Milei aceptó el principio de autodeterminación para los isleños, que es exactamente lo que busca el Reino Unido". Y advirtió sobre precedentes históricos: "Noruega perdió Groenlandia Oriental por una declaración similar. Las palabras de un jefe de Estado tienen peso jurídico internacional", dijo en el programa Última Pregunta por Radio Continental Córdoba.

Otro 2 de abril y todo sigue igual, o peor

Cuatro razones por las que la autodeterminación no aplica

Alicia Castro enumeró los argumentos centrales que invalidan el reclamo británico:

- Los isleños no son un pueblo originario: son colonos implantados tras la invasión de 1833.

- Control migratorio británico: Londres decide quién habita las islas, excluyendo a argentinos.

- La ONU nunca avaló su autodeterminación: el Comité de Descolonización siempre llamó al diálogo bilateral.

- La Constitución argentina es clara: las Malvinas son parte indivisible del territorio nacional.

A cambio de qué

Consultada sobre los motivos del giro de Milei, Castro apuntó a intereses económicos: "Ya están entregando recursos hidrocarburíferos a empresas británicas e israelíes. Hasta el lenguaje de 'votar con los pies' es una traducción literal del inglés (to vote with the feet). Parece un guión escrito por Londres".

Sobre las consecuencias políticas, la exdiputada nacional afirmó que el gobierno podría enfrentar un juicio político por violar la cláusula transitoria primera de la Constitución, que declara la recuperación de Malvinas "objetivo irrenunciable". "Este tema une a todos los argentinos, más allá de grietas. Milei se metió con un símbolo nacional", sostuvo.

El Gobierno salió a defender a Milei por el discurso de Malvinas: lo acusaron de "funcionalidad con los británicos"

Contraste con la postura histórica

Castro recordó los avances diplomáticos durante su gestión: "Logramos que Malvinas fuera una causa global. Hicimos conferencias con sindicatos británicos y europeos. Hoy, Milei desarma décadas de estrategia". Sobre la reacción del Reino Unido, fue lapidaria: "Ven a un presidente que les da lo que siempre quisieron: legitimar a los isleños como parte del conflicto".

El discurso de Milei no solo fracturó consensos históricos, sino que abrió un flanco jurídico riesgoso."Milei pasará, pero Malvinas seguirá siendo una causa argentina. La pregunta es cuánto daño irreversible dejará", finalizó la exembajadora.